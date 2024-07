Gabon : OCT réceptionne des tracteurs portuaires neufs

Ecouter l'article

Les dirigeants Owendo Container Terminal (OCT) ont procédé à la réception de plusieurs matériels roulants en mai 2024. Sur la même lancée, ils viennent également de procéder à l’acquisition de six nouveaux tracteurs portuaires Terberg YT193, qui viennent une fois de plus améliorer ses capacités de travail. Des équipements de qualité et de pointe conçus pour des opérations de débarquement et d’embarquement des conteneurs.

C’est dans l’optique d’améliorer les conditions de travail de ses collaborateurs que les dirigeants de Owendo Container Terminal (OCT) ont procédé à l’élargissement de leurs matériels roulants. Une initiative qui vise à assurer la qualité du service mais surtout de garantir la sécurité des collaborateurs. Ainsi, six nouveaux tracteurs portuaires de marque Terberg YT193 en mai dernier. Cette acquisition de pointe a pour objectif de renforcer les capacités opérationnelles du Terminal.

OCT renforce son matériel roulant en acquérant des des tracteurs portuaires

En effet, après l’obtention de la labellisation Green Terminal en mai 2022 et la certification ISO 14001 version 2015 en décembre 2023, Owendo Container Terminal continue de s’équiper de matériel et de technologie de dernière génération. Il faut dire que ces nouveaux équipements surpassent les modèles plus anciens en ce qui concerne le respect de l’environnement. Et ce grâce à une consommation de carburant réduite à des émissions polluantes minimisées. De plus ils sont équipés de sièges ergonomiques dont l’objectif est d’améliorer la santé et la sécurité des opérateurs. En vue de contribuer à une productivité accrue.

C’est donc une transition vers une flotte plus moderne qui démontre l’engagement d’OCT envers la durabilité environnementale et l’efficacité opérationnelle. Selon le directeur général Laurent Goutard « l’acquisition de ces nouveaux tracteurs portuaires Terberg YT193 s’inscrit dans notre engagement continue à fournir des services de qualité à nos clients. Tout en améliorant les conditions de travail et en respectant l’environnement ». Au travers de cette initiative « nous renforçons notre capacité à gérer efficacement les flux de conteneurs mais réaffirmons également notre engagement à réduire notre empreinte environnementale » a-t-il martelé.

Ainsi Owendo Container Terminal dispose d’une flotte de 24 tracteurs portuaires au total qui jouent un rôle crucial dans le soutien et le renforcement des opérations portuaires au port d’Owendo.