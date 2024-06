Port-Gentil : un nourrisson de 11 mois et sa cousine de 6 ans retrouvés morts

Ecouter l'article

Les populations de la ville de Port-gentil ont été témoins d’un drame le dimanche 9 juin 2024 au quartier Siby. En effet, deux enfants dont un nourrisson âgé de 11 mois et une fillette de 6 ans, ont perdu la vie étrangement dans la demeure de leur grand-mère. Une tragédie qui a bouleversé tout le deuxième arrondissement et à la suite de laquelle une enquête a été ouverte comme le rapportent nos confrères d’Info241.

C’est sans aucun doute le drame qui alimente les conversations des habitants de la ville pétrolière. Les corps sans vie de deux enfants ont été découverts au domicile de leur grand-mère, dans le 2e arrondissement de Port-Gentil dimanche dernier. C’est aux environs de 10 heures que les cadavres d’un nourrisson de 11 mois et une fillette de 6 ans ont été retrouvés. Les enfants ont été de suite conduits au centre hospitalier régional de Bendjé. Malheureusement, une fois à l’hôpital le personnel de santé n’a pu rien faire pour sauver les bambins.

Ouverture d’une enquête

D’après les témoignages de la grand-mère Marie Bayone, « Nous sommes rentrés après avoir vendu au marché. Ma fille a même fait des achats pour son bébé. Elle est allée voir l’enfant dans la chambre et a crié en disant que l’enfant était mort ». Une tragédie dont la grand-mère ne s’en remet pas car, les enfants ont été déposés chez elle par sa fille pour le week-end. La mère de la fillette, Winnie Claude Mboumba, aurait confié être arrivée le jeudi dernier en fin d’après-midi chez leur grand-mère.

Les journées de vendredi et samedi se sont déroulées sans incident. « Ma mère m’a demandé les enfants pour le week-end. Je les ai laissés partir. À 3h du matin, on est venu me réveiller pour me dire que l’enfant était décédé ». Après examen, le personnel de santé a déclaré avoir découvert des signes inquiétants. « De la mousse sortait de la bouche, des fourmis étaient présentes, et le petit garçon saignait au niveau des parties génitales », indique la mère de la fillette décédée.

L’enquête ouverte par les forces de police judiciaire de Port-Gentil n’a pas encore révélé les causes précises de ces décès mystérieux. Il faut dire que le corps du nourrisson a été transféré dans un cimetière pour y être enterré, tandis que celui de sa cousine demeure à la morgue. Et ce sous ordre du procureur de la République. Une tragédie de plus qui devrait interpeller les services des affaires sociales et ceux de la protection de l’enfant sur les questions relatives à l’abandon des enfants.