Port-Gentil : poussé par « le diable », il viole 3 membres de sa famille

Un jeune homme de 24 ans se serait rendu auteur de plusieurs viol sur 3 membres de sa famille à Port-Gentil dans la province de l’Ogooué-Maritime. Les faits remonteraient à plusieurs mois, mais ce n’est que récemment que la police judiciaire a pu arrêter le dénommé Willis Pendenga, présumé violeur motivé par le diable, dans la ville de Lambaréné, chef-lieu du Moyen-Ogooué, précisément dans le quartier Isaac.

Les faits d’abus sur mineur deviennent légion à Port-Gentil. Par exemple, récemment un compatriote dénommé Irénée Klomengan Onanga a écopé de 15 ans de réclusion criminelle pour avoir abusé de la fille de sa compagne. Sur la liste de ces auteurs d’abus sur mineurs viendrait s’ajouter celui de Willis Pendega qui aurait abusé de sa petite sœur, son neveu et sa petite belle-sœur,tous mineurs.

Accusé de viol sur mineurs et d’inceste

Les premières victimes de Willis Pendenga sont sa propre petite sœur, âgée de seulement 9 ans au moment des faits, et son neveu, fils de son grand-frère, qui n’avait que 7 ans. Malgré les tentatives de sa mère et de ses frères pour le conduire en prison, Pendenga a réussi à s’échapper et s’est réfugié chez sa belle-mère. Cependant, ses pulsions criminelles auraient pris le dessus une nouvelle fois lorsqu’il a violé sa petite belle-sœur. Ce qui a conduit sa belle-mère à porter plainte contre lui.

Conscient des accusations pesant sur lui et du sort qui l’attendait, Willis Pendenga a tenté de fuir en se réfugiant dans le Moyen-Ogooué. Malheureusement pour lui, sa cavale n’a pas duré longtemps. Les forces de police judiciaire de Lambaréné l’ont finalement localisé et arrêté dans le quartier Isaac, avant de le remettre à leurs collègues de Port-Gentil. Actuellement, Willis Pendenga est incarcéré à la prison centrale de Port-Gentil.

Lors de son arrestation, le jeune homme a expliqué ses actes en évoquant une influence diabolique et une consommation excessive d’alcool. « C’est la tentation du diable. Il fallait qu’un jour je me retrouve là pour savoir que ce que je fais n’est pas bien », a-t-il confié au micro de Télé Africa Live.