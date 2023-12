Port-Gentil : reprise imminente des travaux de l’université

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le samedi 17 décembre 2023, une délégation du ministère de l’Enseignement supérieur s’est rendue à Port-Gentil. Il était question pour l’équipe conduite par le conseiller technique Aimé Tonda de prendre connaissance de l’ampleur des travaux à effectuer pour une reprise imminente du chantier de l’université internationale située au quartier N’tchengué, dans le 4e arrondissement de la capitale économique .

Dans le souci d’accroître les capacités d’accueil des établissements publics d’enseignement supérieur, le Comité pour la transition et la restauration des institutions a octroyé 13 milliards aux universités et grandes écoles. Des fonds qui permettront la reprise des travaux de l’université de Port-Gentil en chantier depuis plus de 10 ans.

Les travaux de l’université réalisés à 65%

La visite du ministère de l’Enseignement supérieur qui intervient une semaine après le séjour du Général Brice Clotaire Oligui Nguema dans la province de l’Ogooué-Maritime est un préalable au démarrage des travaux de l’université internationale de Port-Gentil. Laquelle structure est un des éléphants blancs de l’ancien régime dont les travaux ont démarré depuis 2012. En 2023, l’état d’avancement de ce chantier est évalué à 65%. « Tous les bâtiments sont hors de l’eau, et sont protégés de la pluie ce qui correspond à un avancement des travaux supérieur à 60 %. On peut estimer, en ce qui concerne le travail, que plus de la moitié a été réalisée », a indiqué Dominique Gaugry, directeur général de l’entreprise Nouveau concept BTP SAS.



Par ailleurs, avec sa superficie de 8 hectares, l’université de Port-Gentil pourra accueillir jusqu’à 3000 étudiants. De nombreux étudiants, contraints de quitter la ville pour poursuivre leurs études supérieures, pourront désormais rester dans leur communauté, renforçant ainsi le tissu social et économique de la région. L’expansion de l’université permettra également une diversification des domaines d’études offerts, offrant ainsi aux étudiants un éventail plus large de choix académiques.

Selon le conseiller technique Aimé Tonda « la reprise des travaux est conditionnée par le paiement d’une dette, et le gouvernement va s’atteler à faire en sorte qu’elle soit payée le plus urgemment possible ». 40 milliards seraient nécessaires pour que l’établissement soit enfin opérationnel.