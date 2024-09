Port-Gentil : mise en place d’un nouveau dispositif pour lutter contre l’insalubrité

Ecouter l'article

La lutte contre l’insalubrité préoccupe au plus haut point les autorités compétentes du pays. Dans le but de ramener la propreté au coeur de la ville de Port-Gentil, le Délégué spécial en charge de la gestion de ladite commune, le Général de corps d’Armée Pierre Rizogo Rousselot s’est entretenu le 11 septembre 2024 avec les responsables de Clean Africa et de Gabon propre service. Au menu des échanges les nouvelles mesures prises pour assainir la ville notamment le chronogramme de ramassage des ordures ménagères.

Depuis son arrivée à la tête de la mairie de Port-gentil, le Général de corps d’Armée a saisi le taureau par les cornes et ce depuis le 17 janvier dernier afin d’assainir la ville pétrolière, qui ne cesse d’être pointée du doigt par la population, en raison de l’insalubrité. Pour ce faire, le Délégué spécial en charge de la gestion de la commune de Port-Gentil avait lancé l’opération dénommée « libérez les trottoirs » pour en venir à bout de ce phénomène.

Le Gen. Rizogo Rousselot en guerre contre l’insalubrité

C’est donc dans la continuité des efforts en matière de lutte contre l’insalubrité qui est un problème de santé publique que le délégué spécial de la ville pétrolière a reçu à son cabinet les responsables des sociétés de ramassage des ordures ménagères Clean Africa et Gabon propre service. La propreté de la capitale économique étant la priorité du Général Pierre Rizogo Rousselot, ainsi pour l’instaurer, il était question de repenser le programme de ramassage des ordures. De ce fait, la société Clean Africa couvre désormais tout le littoral et Gabon propre service l’arrière ville, et pour une meilleure organisation l’heure arrêtée pour le ramassage quotidien des déchets est 17 heures.

Outre ces mesures, s’agissant des rebus ferreux, ils seront désormais ramassés les week-ends avec la mise en service d’un numéro vert. Dans l’optique d’amener les occupants anarchiques installés aux abords des édifices et des voies publiques, qui très souvent favorisent l’apparition des garages anarchiques, le délégué spécial en charge de la gestion de la commune de Port-Gentil a décidé que désormais un permis d’occuper le domaine est de rigueur et obligatoire. Ainsi tout contrevenant à cette disposition s’expose à des sanctions et amendes.