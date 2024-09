Gabon: un contrat New Owendo International Port et Africa Mining Development pour l’exportation de manganèse

Ecouter l'article

Secteur stratégique pour l’économie gabonaise, la production de manganèse devrait franchir un nouveau cap dans les prochains mois. New Owendo International Port (NOIP) et Africa Mining Development (AMD) ont signé ce lundi 10 septembre, un contrat stratégique pour l’exportation du précieux matériau. Nouvel acteur du secteur minier, avec une ambition ciblée sur la filière manganèse, installée dans le pays depuis 2021, AMD devrait profiter de ce nouvel accord pour doper ses activités et s’installer durablement sur la scène locale.

L’offensive de l’Empire du milieu dans les secteurs stratégiques de notre pays se poursuit avec méthode, au même titre que le développement des activités du New Owendo International Port (NOIP). Inaugurée en 2017, la plateforme multiplie les partenariats en vue de doper ses activités et au passage, l’activité économique nationale. Après l’accord conclu avec Les Sucreries du Gabon fin mai dernier, l’entité portuaire a conclu un nouvel accord, cette fois-ci avec Africa Mining Development (AMD). C’était ce mardi 10 septembre.

Une alliance pour renforcer l’attractivité du Gabon

Objectif de ce nouvel accord qui devrait booster le secteur minier, assurer l’exportation du manganèse produit par AMD vers ses zones de déchargements internationales. Acteur majeur de la logistique portuaire dans le pays, NOIP voit donc son rôle se renforcer grâce à ce partenariat clé pour cette industrie comptant parmi les plus importantes de notre tissu économique. Pour AMD, installée au Gabon depuis 2021, cet accord marque une étape importante dans son positionnement d’acteur majeur en devenir du secteur minier.

Grâce à la polyvalence de son infrastructure, NOIP offre donc à AMD des services portuaires et logistiques complets pour répondre efficacement à leurs besoins. L’entité dirigée par Arise IIP, couvrira des services portuaires et maritimes, mais aussi de transit et de transport, toute chose de nature à rassurer Tang-Lambolez Ming Hau, directeur général d’AMD qui s’est dit « fier de pouvoir entamer ce voyage aux côtés de NOIP, dont il salue le professionnalisme, et qui a su établir un climat propice à la collaboration ».



Parakam Gupta, directeur général de NOIP a quant à lui indiqué que « ce projet s’inscrit dans notre vision de faire du NOIP une passerelle stratégique pour le traitement d’une large gamme de cargaisons » avant d’ajouter « qu’encollaborant avec Africa Mining Development, nous contribuerons à accroître le volume national de manganèse exporté et à renforcer l’attractivité du Gabon sur la scène internationale ». Premier port multi cargo du Gabon, NOIP devrait à partir de cette alliance, renforcer son rôle dans la dynamisation de l’économie nationale.