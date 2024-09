Port-Gentil : il arrache l’oreille de son camarade lors d’une bagarre

Ecouter l'article

Pas un moment ne se passe sans que la ville pétrolière ne fasse la une de l’actualité. La preuve cette fois-ci, un jeune compatriote a été placé récemment à la maison d’arrêt de Port-Gentil dans la province de l’Ogooué-Maritime pour avoir coupé l’oreille de son ami avec ses dents, nous relate un reportage publié ce samedi 14 septembre 2024 par le site d’information Ogooué Maritime Infos (OMI).

C’est ce que nous relate le site d’information Ogooué Maritime Infos (OMI), un jeune homme a été interpellé pour coup et blessure volontaire. En effet, le mis en cause aurait au cours d’une violente altercation avec son ami, usé de ses dents pour se défendre. Ainsi dans les feux de l’action, le dénommé Nicolas pourtant inconnu des services de police, en tentant de se défendre aurait donc arraché l’oreille de son adversaire. Une scène digne d’un film d’horreur relate ce dernier.

Déroulement complète de l’histoire

Si l’on se réfère au récit relaté par le présumé coupable, ce dernier se serait rendu chez la victime au environ de 6 heures du matin pour lui réclamer la somme de 6000 FCFA qu’il lui devait. En guise de réponse la victime aurait brandit une machette, ce qui a poussé Nicolas à se rétracter, sans pour autant lacher l’affaire. Quelques temps après, le présumé coupable ira s’appreter pour revenir une fois de plus à la charge. S’en est suivi des coups de machettes, puis les témoins ont du intervenir pour éviter que s’aggrave la situation. « Il m’a tapé la machette, j’ai callé et les autres ont dit que si on continu avec la machette on ira en prison, mieux battons nous sans les armes » a confié Nicolas.

Malheureusement la victime qui avait un caillou caché dans sa poche finira par lui donner un coup à l’oeil. Le jeune Nicolas,pris de colère et pensant avoir perdu son oeil a décidé de rendre la pareil à la victime. « Je me suis dit qu’il m’avait percé l’oeil quand j’ai vu ça, j’ai résolu moi également de lui faire un choc. J’ai réussi à le saisir, j’ai tiré son oreille avec mes dents que j’ai pas la suite crachée » a expliqué le mis en cause. Réalisant son acte, Nicolas a tout bonnement attendu d’etre interpellé par les agents du B2. La victime a été conduit dans une structure sanitaire pour recevoir des soins, toutefois il a été apprehendé avec des stupéfiants ce qui l’a conduit à son tour à la prison centrale de Port-Gentil.