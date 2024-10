Port-Gentil : les apprenantes du lycée Bac Aviation sensibilisées sur les différents cancers féminins

Ecouter l'article

Octobre, le mois dédié à la sensibilisation aux cancers féminins. Dans le cadre de la 11ème édition d’octobre rose, les élèves filles du lycée Bac Aviation de Port-Gentil dans la province de l’Ogooué-Maritime ont été édifiées récemment sur les symptômes, les conséquences et les différents traitements des cancers du sein et du col de l’utérus.

C’est un gynécologue obstétricien en fonction au Centre hospitalier régional de N’tchengue situé dans le 4ème arrondissement de la commune de Port-Gentil, dans la province de l’Ogooué-Maritime a qui animé la séance de sensibilisation sur les cancers féminins notamment celui du sein et du col de l’utérus le week-end écoulé. Une initiative de la Fédération des épouses des forces de défense et de sécurité à l’endroit des apprenantes inscrites au lycée Bac Aviation dans le cadre de la campagne d’octobre rose débuté depuis le 1er octobre.

Port-Gentil engagée dans la lutte contre les cancers féminins

Au cours de la séance de sensibilisation, plusieurs points ont été abordés à savoir comment reconnaître les symptômes des cancers du sein et du col de l’utérus. Mais également les conséquences, les différents traitements et surtout les facteurs de risque de ces pathologies. En effet, au Gabon, le cancer du sein et de l’utérus représentent à 88% les deux principales causes de décès chez les femmes selon les dernières données enregistrées, d’où l’importance de cette séance de sensibilisation qui a permis aux élèves de Bac Aviation d’être édifiés.



Le gynécologue obstétricien n’a pas manqué d’exhorter les apprenantes à prendre part au dépistage qui est le meilleur moyen pour prévenir et lutter contre ces pathologies, tout en rappelant que plus vite un cancer est détecté, pris en charge tôt, le patient à plus de chance de guérison. Ainsi, le dépistage s’effectue à travers l’examen de la mammographie encore appelé « radio des seins » additionné à l’examen clinique des seins qui fait intervenir la palpation des mamelles. C’est donc satisfaites et remplies de connaissances que les élèves du lycée de Bac Aviation ont salué cette initiative des de la Fédération des épouses des forces de défense et de sécurité.