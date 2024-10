Gabon-BM : infrastructure et énergie au coeur de l’échange entre Mays Mouissi et Cheikh Kanté

Ce lundi 07 octobre 2024, le Ministre de l’Économie et des Participations, Mays Mouissi a reçu en audience à son cabinet sise à l’immeuble Arambo, une délégation de la Banque Mondiale, conduite par son Directeur des Opérations, Cheikh Kanté. Il était question pour ce dernier de discuter avec le membre du gouvernement des questions liées à l’accompagnement que souhaite offrir l’institution financière dans divers domaines notamment en matière d’infrastructures, d’énergie et d’eau.

Partenaire privilégié du Gabon depuis des années, la Banque mondiale entend maintenir son accompagnement en faveur du développement du pays. C’est du moins le sentiment qui se dégage à la suite de l’échange entre le ministre de l’Economie et des Participations et le Directeur des Opérations de cette institution financière.

Un appui important de la Banque Mondiale pour le développement du Gabon

Au menu de cette rencontre, la préparation du Projet D’aménagement et de Développement des Infrastructures du Gabon (PADIG); l’arrangement institutionnel des projets sous financement de la Banque qui souhaite recevoir du Gouvernement, une orientation claire et le projet d’appui financier et technique de la banque pour redressement du secteur de l’Eau et Énergie. En effet, la Banque mondiale, à travers un appui financier, accompagne le Gabon dans la mise en œuvre de plusieurs projets depuis plusieurs années.

Tout en exprimant sa gratitude à ses hôtes pour leur soutien aux initiatives des plus hautes autorités de la Transition en matière de développement national, le ministre de l’Economie et des Participations Mays Mouissi a suggéré des rencontres entre la Banque Mondiale et les sectoriels en charge des différents projets, car étant les seuls habilités à conduire la politique du Gouvernement en la matière. Toute chose qui selon lui devrait permettre de peaufiner les stratégies d’intervention de l’institution financière.