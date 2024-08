Port-Gentil : le Gen. Pierre Rizogo Rousselot en guerre contre les absences aux postes

Ecouter l'article

Le lundi 29 juillet 2024, le Directeur des services administratifs et du personnel (DSAP) de la mairie de Port-Gentil, Ulrich Nkoma Ogandaga, s’est entretenu avec les agents de la mairie du 2ème arrondissement. Il était question pour l’émissaire du délégué spécial de la commune, le Général Pierre Rizogo Rousselot, d’informer les agents municipaux de la reprise des contrôles de présence physique aux postes et des pointages réguliers. Toute chose qui vise à améliorer la performance des effectifs municipaux.

Lutter contre les absences injustifiées au poste, les retards au travail et les heures de pause trop prolongées, c’est le nouveau cheval de bataille du Général Pierre Rizogo Rousselot après la lutte contre l’incivisme des populations. En effet, l’édile de Port-Gentil est déterminé à redonner à la cité pétrolière son éclat d’antan. En redynamisant ces troupes, il espère assurer un service public plus efficace aux usagers. Très méthodique, le militaire s’est engagé dans une campagne de sensibilisation avant de sévir.

Combattre l’absentéisme dans les mairies

Un récent audit des régies financières a révélé 1339 agents absents au moment de l’enquête. Une triste réalité qui ne concernerait pas que ce pan. En effet, l’absentéisme dans les institutions publiques est devenu une norme. Une habitude nuisible au bon fonctionnement des services publics dont se plaignent les populations à laquelle l’édile de Port-Gentil a décidé de mettre un terme.

Très méthodique, le militaire s’est engagé dans une campagne de sensibilisation avant de sévir. Il a notamment instruit ses proches collaborateurs de se rendre dans chaque mairie de la ville pour informer les agents municipaux du retour des contrôles de présence au poste et ce par le biais de pointages quotidiens. Toute chose qui devrait permettre d’instaurer une culture de rigueur et de responsabilité parmi les employés enclins à se rendre au travail quand bon leur semble.

Cette initiative vise non seulement à augmenter la productivité des services municipaux, mais aussi à offrir une meilleure qualité de service aux citoyens de Port-Gentil. En redynamisant ses troupes, le Général Rizogo Rousselot espère garantir une administration plus efficace et réactive, capable de répondre aux attentes des usagers et de contribuer au développement de la commune.