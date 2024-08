Gabon : 60 510 préservatifs distribués par la Comilog au cours de l’année 2023

Ecouter l'article

Le rapport d’activités de responsabilité sociétale de la Compagnie minière de l’Ogooué (Comilog) a été rendu public mercredi 24 juillet 2024. Il en ressort qu’au cours de l’année 2023, 60 510 préservatifs ont été distribués aux populations durant les campagnes de sensibilisation aux maladies sexuellement transmissibles. Afin de prévenir les maladies, d’inculquer la notion de protection aux populations, encourager des comportements sexuels responsables ainsi que pour lutter contre les grossesses précoces.

C’est ce que nous révèle le rapport mettant en lumière les actions inscrites dans le cadre de la responsabilité sociétale de la compagnie minière de l’Ogooué (Comilog) en 2023. En effet, 2023 présente la fin d’un cycle par la clôture du premier plan triennal de la démarche RSE émanant du partenariat entre l’Etat gabonais et la Compagnie Minière de l’Ogooué. C’est dans cette perspective que la filiale du géant Eramet a dressé un bilan d’activités menées au cours de cette année. Ledit rapport relève dans le volet santé et affaires sociales que 60 510 préservatifs ont été distribués aux populations.

Une entreprise citoyenne

La Comilog confirme donc son statut d’entreprise citoyenne. En 2023, la filiale du groupe Eramet a entrepris plusieurs actions sanitaires pour apporter sa contribution aux problèmes de santé publique. Notamment des réunions de cadrage régulières ont été entreprises avec le personnel de santé dans le but de mettre en lumière les enjeux de la démarche et de les impliquer. A cet effet, des journées de sensibilisation sur le VIH, la tuberculose, le paludisme, la drépanocytose, les cancers féminins et masculins ont été organisées. Une initiative qui visait à édifier les populations.

Il s’agissait de prévenir les risques d’infections et d’informer sur d’éventuelles prises en charge possibles en cas de contraction d’une de ces maladies. Ainsi, 60 510 préservatifs ont été distribués et 520 ont été dépistés au VIH Sida. Les préservatifs sont une méthode efficace pour réduire la transmission des infections sexuellement transmissibles (IST), comme le VIH, la gonorrhée, la chlamydia, et d’autres maladies. En utilisant des préservatifs, les individus peuvent diminuer le risque de propagation de ces infections. Ils sont également un moyen de contraception. La distribution de cet outil a été accompagnée de programmes d’éducation sexuelle qui expliquent comment les utiliser correctement et l’importance de leur utilisation.

Il faut dire que cette action est une stratégie clé pour limiter la propagation du virus. Cela fait partie des efforts plus larges pour lutter contre les pandémies de VIH/SIDA. En rendant les préservatifs plus accessibles, la Comilog encourage les populations à prendre des décisions éclairées et responsables en matière de santé sexuelle. C’est donc une mesure préventive importante qui contribue à la protection de la santé individuelle et publique.