Gabon : plus de 1000 dossiers litigieux décelés lors de l’audit des primes aux régies financières

Le premier ministre Raymond Ndong Sima a présidé, le 26 juillet 2024, une réunion visant à faire le bilan de l’opération de collecte des données du fichier des primes des agents des régies financières qui a pris fin vendredi dernier. A cet effet, le chef du gouvernement a souligné qu’après cet audit qui concernait 10012 agents agents fonctionnaires concernés et issus de toutes les administrations des régies financières et administrations assimilées, plus de 1339 étaient absents au moment de l’enquête.

Débutée le 10 juillet 2024, l’opération de collecte des données du fichier des primes des agents des régies financières avait pour objectif d’établir un contrôle réel des effectifs de ces administrations. L’initiative qui a pris fin le vendredi 26 juillet 2024, s’est clôturée avec une séance de travail dirigée par le premier ministre Raymond Ndong Sima au cours de laquelle a pris part les membres du comité technique et les secrétaires généraux des différents ministères. A cet effet, l’audit a révélé que 1339 agents ont été absents durant l’opération de vérification sur une population de 10012 agents.

Où sont les 1339 agents et qui sont-ils?

C’est assurément la question que s’est posée le chef du gouvernement à l’issue de ces travaux. En effet, alors que les primes aux agents des régies financières coûtent chaque année à l’Etat, pas moins de 20 milliards de FCFA, comment expliquer que certains d’entres eux, n’aient pas daigné se présenter pour un simple contrôle de routine? Cette question en amène d’ailleurs une autre, puisque sur les 1339 dossiers concernés par cette situation, 1007 ont été placés en contentieux pour diverses raisons administratives.

Confirmant les récriminations des partenaires sociaux, qui, lors de leurs différents mouvements d’humeur, ont toujours dénoncé le fait que le fichier qui servait de base au paiement de la prime dans les administrations des régies financières et administrations assimilées avait toujours été bondé d’irrégularités, cette situation qui concerne tout de même un millier d’agents, interroge sur la qualité du fichier complet des agents de l’Etat en lui même. Entre doublons, présence de noms d’agents décédés, agents inexistants ou personnes déjà à la retraite, le mal est profond.

En interne d’ailleurs, certains agents sous couvert d’anonymat, indiquent que certains hauts cadres de l’administration publique, qui n’avaient rien à voir avec les régies financières, percevaient cette prime de manière indue. Cet audit vient donc mettre en lumière les basses besognes opérées dans ces administrations. Des actions qui ont de facto des conséquences économiques sur notre pays. Reste donc aux autorités de mettre un terme définitif à toute cette gabegie. D’ailleurs, le gouvernement a décidé que dorénavant le paiement de ces primes s’effectuera sur bon de caisse.