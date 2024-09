Port-gentil : hôte de la 1ère édition du forum Afrique sur le handicap

Ecouter l'article

Port-Gentil la capitale économique du Gabon abritera du 03 au 07 décembre 2024 la première édition du Forum Afrique du Handicap sous le thème « Pratique inclusive : éducation, autodétermination, participation sociale des personnes vivant avec une déficience intellectuelle ». Une rencontre d’une grande importance dont l’objectif est de vulgariser les métiers du handicap.

Dans l’optique d’amener un plus grand nombre à changer de regard sur le handicap, une rencontre s’est tenue ce lundi 09 septembre 2024 entre le Délégué spécial en charge de la gestion de la commune de Port-Gentil, le Général de corps d’armée, Pierre Rizogo Rousselot et la présidente de l’ONG Agir pour le handicap à l’école, Annie Adanohdou. Au menu des échanges, la tenue prochaine du forum Afrique du handicap qui se déroulera du 03 au 7 décembre 2024.

Le forum Afrique du handicap attendu à Port-Gentil en décembre 2024

Le forum Afrique du handicap, est un événement social qui prône pour l’inclusion des personnes vivant avec un handicap ( PVH) notamment l’éducation qui est un outil clé et puissant pour le développement. Ainsi, cette première édition sera l’occasion pour l’ONG Agir pour le handicap à l’école de mettre en avant les solutions à apporter pour lutter contre les stigmatisations et la discrimination à l’égard des personnes handicapées. Pour ce faire, les familles, associations, élèves et étudiants, médecins, sages-femmes, psychologues, orthopédistes, psychomotriciens, enseignants (général et spécialisés), agents sociaux et magistrats pour enfants sont invités à prendre part.

Une initiative qui a été bien accueillie par le Délégué spécial de la commune de Port-Gentil, Pierre Rizogo Rousselot qui n’a pas manqué de féliciter la présidente de l’ONG « Agir pour le handicap à l’école » Annie Adanohdou pour sa détermination et les efforts consentis par son association en faveur des personnes handicapées. Par ailleurs, le Général de corps d’armée, Pierre Rizogo Rousselot n’a pas manqué de marquer son accord pour un accompagnement multiforme de la mairie de Port-Gentil à cette manifestation dans la capitale économique gabonaise.