Owendo : vers la construction d’un marché central 

La commune d’Owendo qui a à sa tête le général de police, Arnaud Sandri Nombo vit également sa part de restauration durant la transition. Et pour cause, le jeudi 05 septembre 2024, les responsables de la mairie du 2ème arrondissement de ladite commune ont eu une séance de travail qui avait pour objectif, la construction d’un marché central en vue de transformer la ville.

C’est en présence des dirigeants de deux cabinets d’architectes gabonais et des responsables de la mairie du 2ème arrondissement de la Commune d’Owendo que s’est déroulée cette séance de travail le 05 septembre dernier. Il était question pour les parties prenantes de faire un tour d’horizon sur la question des marchés anarchiques qui pullulent la ville. Pour résoudre ce problème, les autorités en charge de la mairie de Libreville ont décidé d’ériger un espace commercial pour les opérateurs économiques.

Bientot un nouveau marché municipal dans Owendo

Ainsi l’érection de l’édifice devant abriter le marché central de la commune d’Owendo s’inscrit dans les projets de transformation de l’image de la ville et sera bâti sur une superficie de 1 hectare. Occasion pour les représentants des deux cabinets d’architectes de présenter les plans des différentes infrastructures avant le lancement de l’appel d’offres, pour la réalisation des travaux de construction.

En outre, hormis le marché municipal de la commune d’Owendo qui permettra de transformer l’image de la ville, il y a également la construction de nouveaux espaces de travail qui permettront d’améliorer les conditions de travail des agents de la mairie du 2ème arrondissement d’Owendo et donc de favoriser leur productivité. Et pour ce faire, l’édifice sera bâti sur un terrain 5 000m2, et permettra à la maire du 2ème arrondissement de quitter le stade de locataire pour devenir propriétaire de ses locaux. Une initiative qui s’inscrit dans la vision du Chef de l’Etat Brice Clotaire Oligui Nguema de doter l’administration publique gabonaise d’une cité administrative.