Gabon : Ebomaf annonce le rachat de la CNNII et non une concession !

Ecouter l'article

Le Groupe Ebomaf, dirigé par l’homme d’affaires burkinabè Mahamadou Bonkoungou, a renforcé sa présence au Gabon en réalisant un investissement majeur dans le secteur du transport maritime. Si l’Etat gabonais évoquait une concession de 20 ans, le groupe a pour sa part, annoncé, via son site web, le rachat et la restructuration de la Compagnie nationale de navigation intérieure et internationale (CNNII).

Selon le communiqué disponible sur son site web www.ebomaf.com, le repreneur précise que ce rachat s’accompagne d’un accord de concession avec les autorités gabonaises pour l’exploitation d’une nouvelle compagnie maritime dédiée au transport de passagers. Pour inaugurer cette relance, le groupe Ebomaf a mis en service un ferry flambant neuf de 500 places. Il s’agit du premier de quatre navires prévus.

Ebomaf nouveau patron de la CNNII !

Lors de ladite cérémonie, Mahamadou Bonkoungou, Président-Directeur du Groupe Ebomaf, a souligné que cette initiative s’inscrit dans une volonté de répondre rapidement aux besoins cruciaux des pays africains en matière de transport. Grâce à cet investissement, le Gabon verrait une nouvelle ère s’ouvrir pour le désenclavement maritime du pays. Et ce, puisque ledit ferry assurera une liaison régulière entre Libreville et Port-Gentil, avec une capacité de transporter jusqu’à 150 véhicules et 500 passagers.

Le rachat de la CNNII par le Groupe EBOMAF représente un partenariat stratégique et prometteur pour l’économie gabonaise. Le ministre des Transports, de la Marine Marchande et de la Mer, Capitaine de Vaisseau Dieudonné Loïc Ndinga Moudouma, a d’ailleurs affirmé que cette nouvelle acquisition vise à dynamiser l’économie du pays et à améliorer les infrastructures maritimes. Seul bémol, ce mécanisme répond difficilement aux 3 types de gestion en matière de délégation de services publics qui sont : la concession, l’affermage, et la régie intéressée.