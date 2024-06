Aïd El Kebir : dimanche 16 juin férié, chômé et payé

Ecouter l'article

C’est par le biais d’un communiqué parvenu à Gabon Madia Time, signé du ministre en charge du Travail, que la journée du dimanche 16 juin 2024 est déclarée fériée, chômée et payée sur l’ensemble du territoire gabonais en raison de la célébration de l’Aïd El Kebir. Ci-après, l’intégralité dudit communiqué.

Le Ministre du Travail et de la Lutte Contre le Chômage porte à la connaissance des employeurs et des travailleurs, ainsi qu’à toute la communauté nationale, que conformément aux dispositions du décret n°00727/PR/MTEFP du 29 juin 1998 réglementant le régime des jours fériés en République Gabonaise et modifié en son article 2 par le décret n°000484/PR/MTE du 26 mai 2004, la journée du dimanche 16 juin 2024, marquant « l’Aid E/ Kébir» ou « Fête du Monton », est déclarée fériée, chômée et payée sur toute l’étendue du territoire.