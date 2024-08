Port-Gentil : AGL Gabon renforce sa flotte avec de nouveaux engins

Ecouter l'article

Africa Global Logistics (AGL) continue de renforcer sa position en investissant massivement dans l’amélioration de ses services. Le leader de la logistique au Gabon, a récemment annoncé l’acquisition de quatre nouveaux tracteurs routiers MAN TGS 33, pour un montant total de 964 618 000 FCFA. Ces engins viendront étoffer la flotte de l’agence de Port-Gentil, située dans la province de l’Ogooué-Maritime.

Cet investissement, avoisinant le milliard de FCFA, témoigne de l’engagement résolu d’AGL à améliorer constamment la qualité de ses services. Avec ces nouveaux véhicules performants, l’entreprise se dote des moyens nécessaires pour offrir à sa clientèle des solutions de transport encore plus efficaces et fiables.

4 nouveaux tracteurs pour améliorer le transport à AGL

AGL Port-Gentil a renforcé sa flotte avec des tracteurs MAN TGS 33, puissants de 440 chevaux et capables de tracter 90 tonnes. Conçus pour les terrains difficiles, ces véhicules optimisent les opérations de transport et logistique dans le secteur énergétique, portant le nombre total de tracteurs de l’entreprise à 20, dont 10 dédiés à l’énergie.

Une vue de l’équipe d’AGL © D.R.

En renforçant son parc d’équipements, AGL entend répondre aux besoins croissants de ses clients, tout en garantissant la sécurité et la ponctualité dans la livraison des marchandises. « L’acquisition de ces nouveaux engins illustre notre engagement à garantir des prestations de qualité et à renforcer notre parc d’équipements avec des outils performants et innovants, pour mieux servir nos clients, notamment ceux du secteur énergétique. Nous restons déterminés à fournir à nos clients des solutions de transport efficaces et fiables et à augmenter notre productivité grâce à notre position d’acteur majeur sur le marché », a déclaré Jean Michel Escallier, Directeur de l’agence AGL Port-Gentil.

Ce renforcement de la flotte contribuera non seulement à améliorer les performances de l’entreprise, mais aussi à stimuler le secteur logistique de la province. Toute chose qui contribuera au développement du commerce et à l’industrialisation.