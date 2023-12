Follow on X

Gabon : AGL prêt à injecter 20 milliards de FCFA pour moderniser les ports d’Owendo et Port-Gentil

Ce mercredi 20 décembre 2023, le premier ministre de la Transition, Raymond Ndong Sima a reçu à son cabinet sise à l’immeuble du 2 décembre une délégation du groupe Africa Global Logistic (AGL) conduite par son directeur général des Ports et terminaux, Olivier de Noray. Occasion pour ce dernier de présenter au chef du gouvernement l’ambition de cette entreprise d’investir 20 milliards de FCFA pour la modernisation du port d’Owendo et de Port-Gentil.

Acteur majeur dans le secteur portuaire gabonais, Africa Global Logistic entend renforcer sa contribution dans le développement et la diversification de l’économique gabonaise. C’est dans cette optique, son directeur général des Ports et terminaux a tenu à présenter au premier ministre de la Transition le projet d’investissement pour la modernisation du port d’Owendo et de Port-Gentil.

Une ambition qui s’inscrit dans la volonté de cette entreprise de faire de ces plateformes portuaires des infrastructures modernes, performantes et compétitives, capable de répondre aux attentes des clients nationaux et internationaux. Ainsi, Olivier de Noray a fait savoir au chef du gouvernement que d’ici au mois d’avril 2024 le port de la capitale économique du Gabon et celui de la commune d’Owendo devraient connaître des gros aménagements afin de les décongestionner.

20 milliards pour booster l’activité portuaire à Port-Gentil et Owendo

Pour ce faire, AGL prévoit un investissement de l’ordre de 20 milliards de FCFA pour entreprendre des travaux de réaménagement et de modernisation de ces structures portuaires. « Nous allons dans les mois qui arrivent doubler la capacité de manutention des bateaux qui arrivent à Owendo », a déclaré le Directeur général du groupe. A noter que la mise en œuvre de ce projet permettra d’augmenter la capacité de manutention sur le terminal à containers d’Owendo avec l’achat de deux portiques de quais et 5 portiques de parques.

Pour le cas du port de Port-Gentil, le groupe Africa Global Logistic envisage l’installation d’un grand chantier naval. Il est en effet prévu l’augmentation des moyens logistiques navals, un investissement qui va très certainement déboucher sur la modernisation de cet espace et contribuera aussi à la création de nombreux emplois.