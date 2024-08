Pétrole : la Chine au top des 10 premiers acheteurs du brut gabonais

Ecouter l'article

Si il est envisagé une dynamisation du partenariat stratégique entre le Gabon et l’Empire du milieu, c’est en grande partie au regard du volume des échanges entre les deux pays. Il faut dire que la Chine, malgré un repli de 10% de ses importations en provenance du Gabon au premier trimestre 2024 notamment, demeure le principal client du pays avec près de 40% des importations. Le principal client du bois gabonais et le principal client du pétrole gabonais avec plus de 21 millions de barils par an selon le rapport ITIE 2021.

Sur les 1,008 million de m3 exportés qui représentent près de 68% de tout le bois produit à l’issue de l’exploitation en 2023, la Chine à elle seule en a importé un peu plus de 350 836 m3, ce qui en fait le principal acheteur du bois gabonais. Grâce au dynamisme de son économie, à son immense marché intérieur, au dynamisme de son secteur immobilier et à sa main-d’œuvre à faible coût, l’Empire du milieu s’est positionnée en quelques années comme un géant du commerce des produits du bois. Un client haut de gamme pour le Gabon concernant cette matière première, mais pas que.

En effet, outre le secteur forestier qu’elle contribue indirectement à développer, la nation qu’on appelait autrefois le « Géant qui sommeille », booste également le secteur pétrolier. Elle en est le principal client du Gabon. En 2021 par exemple, selon les données officielles, la Chine se positionne largement en tête des principaux exportateurs du brut gabonais avec 20,893 millions de barils. Un chiffre qui correspond à 1,448 milliard de dollars soit un peu plus de 806,359 milliards de FCFA. 31,66% des exportations gabonaises.

La Chine largement en tête des importateurs de brut gabonais

Principal client global du pays en 2023 malgré une baisse de ses exportations en lien avec la morosité de l’économie mondiale, l’Empire du milieu qui oeuvre à dynamiser son partenariat avec le Gabon avec la construction d’une base navale dans les prochains mois en gestation, est largement devant les autres pays importateurs de brut gabonais que sont l’Inde avec 11,2 millions de barils soit 17,07% du volume total des exportations, la Corée du Sud avec 8,4 millions de barils (12,78%), l’Australie et ses 5989 millions de barils (9,08%) et l’Indonésie avec un peu plus de 4,4 millions de barils, qui clôt ce top 5. Partenaire de haut rang pour le Gabon, la Chine entend désormais investir directement dans le secteur des hydrocarbures.

L’Italie et ses 4,279 millions de barils soit 6,48% du total des exportations, l’Espagne et ses 2,897 millions de barils (4,39%), Singapour et ses 2,680 millions de barils (4,06%), la Hollande et ses 2,221 millions de barils (3,37% du total des exportations) et enfin la France avec moins de 1 million de barils importés en provenance du Gabon (925 275 très exactement), bouclent ce top 10 dont la valeur cumulée des importations en 2021 représente un peu plus de 2467 milliards de FCFA pour la seule année 2021.