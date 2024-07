Gabon : une acquisition d’engins à 153 millions FCFA pour AGL à Franceville 

Ecouter l'article

Société leader du secteur de la logistique et de la manutention au Gabon, Africa Global Logistics (AGL) ne ménage aucun effort pour consolider son ancrage dans notre pays. Preuve en a été faite récemment à Franceville avec l’acquisition de nouveaux pick-up, d’une auto-chargeuse, de deux remorques et deux camions dont la valeur oscille les 153 millions FCFA avec pour finalité l’augmentation du volume de livraison de produits de première nécessité.

À l’heure où le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) aspire à mettre le pied à l’étrier en optimisant sur le court terme le développement du Gabon, Africa Global Logistics se veut un outil indispensable à cette noble ambition. D’ailleurs, engagée dans la transformation du pays de par son activité, AGL Gabon a, de nouveau, investi dans l’acquisition d’engins de pointe. Il s’agit entre autres de remorques, pick-up et d’une auto-chargeuse.

153 millions FCFA pour une logistique optimale à Franceville

3 ans après l’acquisition d’une vingtaine de remorques et 3 essieux supplémentaires pour la base de Franceville, chef-lieu de la province du Haut-Ogooué, Africa Global Logistics Gabon a décidé de se renforcer de manière efficiente et ce, afin de rendre son activité plus percutante. Pour y parvenir, l’entreprise dirigée par Patrick Gerenthon a acquis une série de nouveaux équipements. Toute chose qui marque un renforcement de ses capacités opérationnelles dans ladite province.

On en dénombre plusieurs nouveaux engins au nombre desquels de nouveaux pick-up, une auto-chargeuse, deux remorques et deux camions. Marquant son satisfecit quant à cette initiative en phase avec les objectifs de développement du pays, le directeur général d’AGL Gabon a mis en exergue la vision derrière les 153 millions FCFA décaissés. « Nous sommes convaincus que ce renforcement en équipements consolidera notre positionnement sur le marché et contribuera à soutenir nos relations avec nos clients en leur offrant des prestations performantes et évolutives », a-t-il indiqué.

Par ailleurs, Patrick Gerenthon a d’ores et déjà annoncé que « ces nouveaux équipements nous permettront d’augmenter nos volumes de livraisons et d’offrir une meilleure réactivité à nos clients ». Il est tout aussi judicieux de rappeler qu’à la suite de cette nouvelle série d’acquisition en engins de pointe, AGL Gabon à Franceville peut se targuer de détenir 39 remorques, 14 camions et 2 auto-chargeuses. De quoi répondre aux besoins logistiques variés dans ladite région à forte potentialité.