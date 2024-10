Port-Gentil : 12 nouveaux groupes intègrent le réseau national des donneurs de sang du CNTS

Ecouter l'article

Dans l’optique de rendre plus accessible l’obtention des produits sanguins dans l’hinterland les représentant du Centre national de transfusion sanguine (CNTS), ont procédé le week-end écoulé à l’identification d’une dizaine de groupe de donneurs de sang à Port-Gentil, dans la province de l’Ogooué-Maritime. Une initiative qui vise à matérialiser l’annonce faite en août 2024 par le ministre de la Santé, le Pr. Adrien Mougougou notamment la décentralisation la banque de sang de manière progressive.

Après l’étape de régularisation de la situation juridique du Centre national de transfusion sanguine (CNTS) par le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema et ce 42 ans après la mise en service de cette structure sanitaire. Le ministre de la Santé, le Pr. Adrien Mougougou avait annoncé le 09 août dernier, la création à l’intérieur du pays des Centres régionaux de transfusion sanguine (CRTS) qui serviront de relais pour assurer et renforcer la distribution des poches de sang à Ntoum, dans la province de l’Estuaire, Oyem dans le Woleu-Ntem et Franceville dans la province du Haut-Ogooué.

La promotion du don de sang, une priorité pour le CNTS

C’est donc en droite ligne avec ce projet cher aux plus hautes autorités de la transition dont le souhait est de faciliter l’accès des poches de sang et des dérivés sanguins à travers les 9 provinces aux Gabonais qui qui ne demandent que le minimum sanitaire. Pour ce faire, une délégation du CNTS s’est déployé à Port-Gentil, où elle a recensé 12 nouveaux groupes composé des associations et des religieux qui intègrent désormais le Réseau national des donneurs de sang (RNDS) et serviront désormais d’ambassadeurs dans la promotion du don de sang dans la capitale économique.

Ainsi ces 12 groupes constitués apporteront leur appui à la banque de sang dans les diverses activités à mener notamment la sensibilisation et le recrutement des donneurs. Rappelons que donner du sang c’est apporter son soutien et peut sauver jusqu’à trois vies. Aussi donner du sang est également un devoir citoyen qui participe au développement de la communauté en ce sens que si les membres donnent du sang à ceux qui en ont besoin, les liens patriotiques seront plus forts.