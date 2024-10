Niger : 34 étudiants gabonais en formation à l’EAMAC de Niamey

Ecouter l'article

Dans le cadre du renforcement des compétences dans le secteur de l’aviation civile au Gabon, 34 étudiants gabonais ont été admis au concours d’entrée à l’École africaine de la météorologie et de l’aviation civile (EAMAC), située à Niamey, au Niger. Ce concours a été organisé en mai dernier par l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA), en partenariat avec l’Agence nationale de l’aviation civile (ANAC). Dimanche dernier, un premier groupe de 13 étudiants a quitté Libreville pour entamer leur formation, tandis que la seconde vague devrait les suivre prochainement.

Une formation technique et spécialisée. Parmi les 34 étudiants admis, 15 seront formés dans la spécialité Services d’information d’aérodrome (AFIS), un domaine essentiel pour garantir la fluidité et la sécurité de la circulation aérienne. 12 autres suivront une formation dans le transport aérien, et 7 dans l’exploitation de l’aviation civile. Ces formations sont prévues pour durer entre 1 et 3 ans, en fonction des spécialisations choisies, offrant à ces jeunes Gabonais l’opportunité de renforcer leurs compétences dans un secteur en pleine modernisation.

Toussaint Mvola Ndong, inspecteur à l’ANAC, a exprimé sa confiance dans la qualité des étudiants sélectionnés, affirmant que leurs dossiers ont été examinés avec soin et qu’ils représentent de valeureux candidats pour ce programme de formation. Cette rigueur dans la sélection des candidats reflète la volonté des autorités gabonaises de renforcer la présence de professionnels qualifiés dans un secteur stratégique pour l’économie du pays.

Un enjeu pour l’avenir de l’aviation civile gabonaise

Le secteur de l’aviation civile au Gabon joue un rôle crucial dans le développement économique du pays, notamment en termes de transport, de tourisme, et de logistique. Le gouvernement, à travers des initiatives telles que cette formation à l’EAMAC, vise à rendre ce secteur plus performant et compétitif. Dans un contexte où le pays cherche à attirer davantage d’investissements et à améliorer ses infrastructures aériennes, la formation de jeunes cadres spécialisés est essentielle.

La collaboration avec l’EAMAC, une institution de référence pour la formation des cadres de l’aviation en Afrique, s’inscrit dans une démarche de modernisation du secteur. Cette école a déjà formé plusieurs cadres gabonais, dont certains occupent aujourd’hui des postes clés dans les agences de gestion de la navigation aérienne et dans les compagnies aériennes.

Une initiative pour dynamiser le secteur

Cette initiative de formation permet non seulement de répondre aux besoins croissants du secteur aéronautique gabonais, mais aussi d’offrir à ces jeunes la possibilité de contribuer activement au développement national en apportant leur expertise. Le retour de ces étudiants, une fois formés, devrait permettre au Gabon de continuer à améliorer la sécurité, la gestion et la performance de ses infrastructures aériennes, dans un environnement de plus en plus compétitif.

Ce projet, qui reflète l’ambition du gouvernement gabonais de moderniser ses infrastructures et de former une main-d’œuvre qualifiée, s’inscrit dans le cadre des efforts plus larges du pays pour devenir un hub régional en matière de transport aérien.