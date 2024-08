Gabon : vers la création des centres régionaux de transfusion sanguine

Ecouter l'article

C’est l’un des points abordés par le ministre de la santé, le Pr.Adrien Mougougou lors de la rencontre qui s’est tenu ce vendredi 09 août 2024 avec les responsables du Centre national de transfusion sanguine (CNTS). En effet, soucieux d’améliorer l’accès aux poches de sang dans l’hinterland, le Pr.Adrien Mougougou ambitionne la décentralisation de la banque de sang de façon progressive. Nous rapporte l’Agence Gabonaise de Presse.

En vue d’élargir les offres de services du Centre national de transfusion sanguine (CNTS) de Libreville pour faciliter l’obtention des produits sanguins, le ministre de la santé, le Pr. Adrien Mougougou a pris part au dialogue de gestion de ladite structure sanitaire. Entre autre point évoqué, la création des Centres régionaux de transfusion sanguine (CRTS) qui serviront de relais pour assurer et renforcer la distribution des poches de sang et dont les 3 sites plébiscités ont déjà été identifiés souligne l’Agence Gabonaise de Presse.

3 sites pour accueillir les nouveaux CRTS

Pour le Pr.Adrien Mougougou cette rencontre a permis d’examiner la faisabilité de ce projet à travers plusieurs points notamment « l’état d’exécution financière, des ressources humaines et des différents contrats » pour l’aboutissement de cette initiative qui viendra soulager bon nombre de compatriotes sur le territoire national. Pour se faire, les 3 sites retenus pour les Centres régionaux de transfusion sanguine sont : Ntoum dans la province de l’Estuaire, Oyem dans le Woleu-Ntem et Franceville dans la province du Haut-Ogooué.

Par ailleurs, cette rencontre entre le ministre de tutelle et l’administration du Centre national de transfusion sanguine ( CNTS) a été l’occasion de dresser le bilan à mi-parcours du Contrat annuel de performance paraphé en début d’année entre le ministère de la Santé et la banque de sang. Aussi l’Agence Gabonaise de Presse a indiqué que d’autres points ont fait l’objet des discussions lors de cette réunion. Une fois validés et approuvés par le ministère de la santé, les recommandations contribueront au bon fonctionnement du CNTS et à l’amélioration continue de ses services.