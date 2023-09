PMUG : un parieur décroche 12 millions en masse commune internationale

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le Pari mutuel urbain gabonais (PMUG) vient une fois de plus de faire un heureux gagnant. En effet, le mardi 19 septembre 2023, un parieur a remporté la coquette somme de 12 millions de FCFA au Quinté+ masse commune, faisant désormais de lui un millionnaire.

Grâce au leader des paris hippiques, la vie d’un compatriote de la ville de Libreville dans la province de l’Estuaire va littéralement changer. Un gain qui ouvre les portes à de nombreuses possibilités et fait désormais entrer ce parieur dans le très prestigieux club des millionnaires.

Un nouveau millionnaire grâce à un jeu de 1000 FCFA

Ce jour-là, ce parieur s’est rendu au kiosque du Port-Môle pour valider son jeu de seulement 1000 francs. Un ticket qui lui a permis d’être le seul gagnant dans l’ordre de la course en Masse commune internationale au Gabon. Ainsi, le nouveau millionnaire a obtenu exactement la somme de 12 841 000 de francs CFA.

Ce sont donc les yeux pétillants de joie que le parieur a reçu son chèque dans les locaux de l’agence du PMUG de Libreville situé au Centre-ville. Il en a profité pour lancer un appel à toutes les personnes qui jusqu’ici n’osent pas tenter leur chance.

Rappelons que depuis le lancement de la masse commune internationale en janvier 2018 au Gabon, ce sont plus d’une centaine de gagnants à plus de 10 millions qui ont été enregistrés. La Masse Commune Internationale est le fruit de la collaboration entre le PMUG et le PMU France, elle regroupe plus de 33 pays partenaires dont le Gabon et garantit des rapports plus élevés et plus attractifs.

Iris OBANGA