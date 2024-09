PMUG : la fidélité de 10 parieurs récompensée !

Follow on X

Dans l’optique de récompenser la fidélité de ses clients les plus assidus, le Pari mutuel urbain gabonais (PMUG) a organisé, le jeudi 12 septembre, une cérémonie au centre-ville, dans la salle Carte Blanche. Cet événement marquait une étape importante dans la reconnaissance de l’engagement de ses meilleurs parieurs notamment 10 meilleurs abonnés.

À partir de 18 heures, l’ambiance était festive alors que les dix meilleurs abonnés du PMUG étaient honorés pour leur loyauté et leur soutien continu. Les récompenses étaient à la hauteur de l’événement : des billets d’avion aller-retour en couple pour Dubaï, ainsi que des séjours tous frais payés en couple à la Baie des Tortues figuraient parmi les prix offerts.

PMUG une société citoyenne de premier plan !

Cette cérémonie s’inscrit dans le cadre des efforts continus du PMUG pour valoriser et fidéliser sa clientèle. Depuis le lancement de son site web en novembre 2023 (www.pmug.ga), le PMUG a diversifié ses offres, permettant aux parieurs de s’engager dans des activités telles que les paris hippiques, sportifs, les jeux de casino, les jeux virtuels et la loterie. Cette plateforme a renforcé l’expérience utilisateur tout en offrant de nouvelles opportunités de gains.

Les participants, ravis et surpris par les récompenses, ont exprimé leur enthousiasme et leur satisfaction, illustrant le succès de cette initiative. Une initiative qui restera gravée comme une expérience inoubliable, remplie de gratifications inattendues. Le PMUG continue ainsi de promouvoir son slogan « changez de vie », en offrant à ses clients non seulement des moments de divertissement, mais aussi des opportunités de changer leur quotidien grâce à des récompenses significatives.