Libreville : engagement environnemental exemplaire du Club E-TEAM au cours d’eau Awondo

Le samedi 14 septembre 2024, le quartier Plaine Orety, situé dans le 2ème arrondissement de Libreville, a été témoin d’une action remarquable de préservation environnementale menée par le Club E-TEAM. Ce collectif d’étudiants de l’Université Omar Bongo (UOB) a organisé une grande opération de nettoyage du cours d’eau Awondo, afin de dégager les déchets plastiques et la vase qui obstruaient son lit. Le but ? Prévenir les inondations récurrentes qui frappent le quartier en saison des pluies et lutter contre les maladies liées aux eaux stagnantes comme le paludisme et la dengue.

Sous la coordination de Glenn Junior Ngueba Ngueba, Teddy Tanguy Mbeng Mendene et Nahos Nkondi Moussavou, cette initiative a mobilisé de nombreux bénévoles. Ensemble, ils ont travaillé avec acharnement pour dégager le cours d’eau, rendant ainsi possible une meilleure circulation des eaux pluviales et réduisant les risques d’inondation.

Cette action ne se limite pas à la protection des habitants de Plaine Orety. Elle s’inscrit dans une démarche plus globale, visant à améliorer la qualité de l’eau, à préserver les écosystèmes locaux, et à empêcher les déchets plastiques de finir dans l’océan. Cette initiative est en parfaite adéquation avec plusieurs Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies, dont l’ODD 6 pour l’accès à une eau propre et l’assainissement, l’ODD 11 pour des villes durables, et l’ODD 14 concernant la protection de la vie aquatique.

Présentation du Club E-TEAM

Fondé le 19 septembre 2023 au sein de l’Université Omar Bongo, le Club E-TEAM est une association dynamique d’étudiants engagés dans la défense de l’environnement et le développement durable. Ce collectif se distingue par son action concrète pour améliorer la qualité de vie des étudiants et préserver la nature, tant sur le campus que dans la ville de Libreville.

Le Club E-TEAM a pour mission de sensibiliser la communauté estudiantine à l’importance de la protection de l’environnement, d’encourager le recyclage et de promouvoir des comportements écologiques. Le club organise régulièrement des campagnes de recyclage, aménage des espaces verts et installe des panneaux de sensibilisation pour éduquer le public aux bonnes pratiques environnementales.

Des actions alignées avec les Objectifs de développement durable (ODD)

Les actions du Club E-TEAM s’articulent autour de plusieurs ODD. L’ODD 6, en lien avec l’assainissement et l’accès à l’eau salubre, est au cœur de leurs activités de nettoyage des cours d’eau et d’amélioration de la qualité de l’eau. L’ODD 11 est également central dans leur mission de rendre les villes plus durables, en aménageant les espaces verts et en réduisant les risques d’inondation. Enfin, l’ODD 14, axé sur la protection de la vie aquatique, se manifeste par leurs efforts pour empêcher les déchets plastiques de polluer les rivières et les océans.

Le Club E-TEAM espère que cette action de nettoyage à Plaine Orety n’est que le début d’un mouvement citoyen plus large. En appelant à la prise de conscience collective des habitants et des autorités locales, le club souhaite voir ces initiatives se multiplier pour un Gabon plus vert, plus propre et plus sûr.

In fine, cette opération de nettoyage menée par le Club E-TEAM est une belle démonstration de ce qu’une mobilisation locale peut accomplir pour la préservation de l’environnement et l’amélioration des conditions de vie. Le collectif invite tous les Gabonais à se joindre à cette lutte contre les inondations et la pollution pour un avenir durable.