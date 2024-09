Gabon : le Tribunal judiciaire de Ntoum inauguré par le Gén. Oligui Nguema

Ecouter l'article

Ce 13 septembre 2024, le président de la Transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema s’est rendu à Ntoum dans le département du Komo Mondah. Il était question pour le numéro 1 gabonais de procéder à l’inauguration du Tribunal judiciaire de cette localité, qui s’inscrit dans le cadre de l’amélioration des conditions de travail des agents du ministère de la Justice.

C’est en présence du ministre de la Justice, Garde des sceaux, Paul-Marie Gondjout, de nombreux membres du corps judiciaire et des responsables politiques et administratifs du département, que le chef de l’Etat a procédé à l’inauguration du bâtiment flambant neuf, suivi de la visite des locaux. Un bâtiment qui devrait répondre aux besoins des populations sans cesse en quête d’une justice qui soit au plus près des administrés.

Des travaux endormis depuis près de 20 ans

C’est en sa qualité de président de la Transition, mais surtout président du Conseil supérieur de la magistrature, que le général Brice Clotaire Oligui Nguema a procédé à la coupure du ruban, à la découverte de la plaque inaugurale, suivi de la visite du Tribunal judiciaire de Ntoum. Garant de la justice et promoteur de l’Etat de droit, le président de la Transition vient de démontrer une fois encore sa détermination à restaurer la justice gabonaise.

En effet, ce projet initié il y a près de 20 ans déjà, s’est vu finalement concrétiser en moins d’un an sous l’ère du CTRI. Ayant juridiction sur les départements du Komo Mondah, du Komo Kango et de la Noya, ce Tribunal évitera désormais à des milliers de compatriotes de devoir parcourir des kilomètres vers Libreville pour des procédures judiciaires souvent longues et pénibles, voire pour de simples démarches administratives. Notons que ce bâtiment de 2 000 m², construit sur une surface totale de 9 000m2 comprend deux salles d’audiences, deux bureaux affectés aux présidents de Chambres, deux salles de délibération, deux salles de garde ainsi que des dortoirs pour la relève, mais aussi un réfectoire et une cuisine.