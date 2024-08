Piaepal : restitution du rapport des études détaillées de conception des ouvrages d’assainissement des eaux pluviales de Libreville

Ecouter l'article

Répondre de manière durable aux problèmes d’inondations occasionnant des décès par noyade ou éboulement. C’est l’autre volet du Programme intégré pour l’alimentation en eau potable et l’assainissement de Libreville (Piaepal). C’est suivant cet objectif que ce 02 août 2024, le Comité de pilotage du projet Piaepal ainsi que d’autres partenaires impliqués dans l’aspect drainage des eaux pluviales, se sont vus présenter le rapport à mi-parcours des Études détaillées de conception des ouvrages d’assainissement des eaux pluviales de Libreville.

C’est en présence de Stéphanie Pemba, représentant le Secrétaire général du ministère de l’Energie et des ressources hydrauliques empêché et de plusieurs autres participants impliqués dans le projet Piaepal et notamment son volet gestion des eaux pluviales, que le Consultant Studi International, a présenté son rapport d’Avant-projet sommaire (APS). Des études qui visent à définir les travaux d’assainissement des eaux pluviales sur 12 bassins-versants et 7 zones de surinondation.

Plusieurs composantes déjà exécutées

Lancé en juillet 2023, ce projet intégré qui vise à améliorer les conditions de vie des populations vivant dans des zones inondables franchit un cap supérieur avec cette restitution. En effet, après l’étape de « faisabilité » couronnée de succès, la restitution de ce rapport d’Avant-projet sommaire (APS) a permis aux parties de se voir présenter les composantes du projet déjà exécutées par le Consultant. « Nous avons déjà effectué un diagnostic de la situation de Libreville en matière de drainage des eaux pluviales, des scénarios d’aménagement ont été définis, nous avons effectué une campagne topographique afin de concevoir des aménagements », a déclaré Imed Sassi, Directeur adjoint de Studi International.

Si l’objectif de la rencontre visait à « présenter et valider les aménagements de la ville touchés par le projet », le consultant n’a pas manqué de rappeler les étapes qui restent à réaliser. « Pour la suite, nous allons passer à l’étude technique détaillée de ces aménagements après quoi, nous allons concevoir les dossiers d’appels d’offres pour les travaux. Mais le projet prévoit également l’aménagement d’un site de relogement de la population touchée par le projet, ainsi que l’étude de la conception d’une station pour le dépôt de curage des canaux, en plus de l’étude d’impact social et environnemental qui sera effectuée tout au long du projet », a-t-il martelé.

Financées par la Banque africaine de développement BAD) à hauteur de plus d’un milliard de Fcfa, ces études s’inscrivent dans le cadre du volet Eau potable du Premier sous-programme intégré pour l’alimentation en eau potable et l’assainissement de Libreville. Elles devraient à terme permettre de réaliser des travaux sécurisés et adaptés aux défis des changements climatiques et de l’urbanisation de la ville de Libreville.