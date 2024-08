Port-Gentil : après 5 jours à la dérive, les trois passagers de la pirogue Likigaï retrouvés sains et saufs

Ecouter l'article

Plus de peur que de mal pour les trois passagers de la pirogue Likigaï immatriculée PG 940/23 portée disparue dans les eaux de l’Ogooué depuis près de cinq jours. En effet, après plusieurs jours à la dérive, ces derniers ont été repêchés ce vendredi 02 août par le navire le Dolphine de la société de transport maritime NGV. Un ouf de soulagement pour les familles dont l’inquiétude était de plus en plus grandissante face au silence radio.

Décidément, il ne fait pas bon de prendre la mer ces derniers jours au large de Port-Gentil. Et pour cause, des incidents impliquant des embarcations légères sont de plus en plus récurent. En effet, après les péripéties vécues par deux compatriotes qui effectuaient une partie de pêche au large de la cité pétrolière dans la zone de Ngola, l’opinion nationale était alertée de la disparition de la pirogue Likigaï avec à son bord 3 passagers.

Plus de peur que de mal pour les passagers de la pirogue Likigaï

Selon les informations relayées par le média Ogooué Maritime Info (OMI) les trois hommes avaient embarqué à bord de la pirogue pour une partie de pêche, mais leur absence prolongée avait soulevé de nombreuses questions. Les familles, désemparées, auraient donc saisi les autorités. Pour ce faire, la Marine nationale et la brigade nautique avaient intensifié leurs recherches pour retrouver la pirogue et ses passagers disparus.

C’est donc après plusieurs recherches infructueuses, que ce vendredi 02 août que Souamy Wadely, Arnaud François Boutamba et Koumba Moundziehou ont été retrouvés par le navire Le Dolphine avec aux commandes le capitaine Yves Boulingui. Les rescapés ont rapidement été pris en charge par le Samu social. Un énième incident qui devrait dès lors interpeller les plus hautes autorités au vu de la recrudescence des situations. « Il faut vraiment une sensibilisation au niveau locale parce que c’est la deuxième fois en l’espace de 10 jours que ce genre de situation se pose », a confié à Gabon Media Time un membre de l’équipage du Dolphine.