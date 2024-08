Gabon : base navale chinoise ou dollars américains, un choix cornélien pour le Gén. Oligui Nguema !

Ecouter l'article

Attendu à New York du 19 au 26 septembre 2023, dans le cadre de la 78ème session de l’Assemblée générale des Nations Unies, le président de la Transition, le Général Brice Oligui Nguema devrait s’entretenir avec son homologue américain Joe Biden. Si selon des informations relayées par le magazine trimestriel anglophone The Africa Report les discussions devraient porter sur le processus de transition actuellement en cours et les relations bilatérales entre le Gabon et les États-Unis, la question du projet de construction d’une base navale militaire chinoise à Port-Gentil dans la province de l’Ogooué Maritime pourrait également s’inviter lors de cette rencontre.

Si dans un précédent article, nous relevions déjà la place géostratégique du Gabon dans la guerre d’influence que semblent se livrer Pékin et Washington notamment avec le projet de stationnement de la Marine de l’Armée populaire de libération (MAPL) dans la cité pétrolière actée verbalement lors de la visite d’État en avril 2023 de l’ancien président Ali Bongo Ondimba en Chine, ce dossier pourrait très bientôt trouver son épilogue.

Et pour cause, en septembre prochain, le président de la Transition, arrivé au pouvoir au lendemain du coup d’État du 30 août 2023, devrait échanger tout d’abord avec le chef de l’État chinois Xi Jinping lors du Forum sur la coopération sino-africaine qui se tiendra du 03 au 08 septembre 2024 puis avec le président américain Joe Biden en marge de la 78ème session de l’Assemblée générale des Nations Unies. Le numéro un américain pourrait donc jouer de son influence pour dissuader le Général Brice Oligui Nguema de faire aboutir ce projet militaire chinois.

Le Général Oligui Nguema entre le marteau et l’enclume !

D’ailleurs, certaines indiscrétions dans le paysage diplomatique laissent entendre que l’actuel chef de l’État gabonais n’aurait pas enterré définitivement cette proposition qui pourrait placer le Gabon dans une position de force sur le plan géostratégique. Il faut dire que l’installation d’une base chinoise dans le golfe de Guinée ouvrirait de facto l’Atlantique nord aux navires militaires chinois. Une perspective dont s’était alarmé, en mars 2022, l’ancien patron de l’Africom, le Général Stephen J.

D’un autre point de vue, les États-Unis semblent avoir également le Gabon dans ses petits papiers après le démantèlement de sa base militaire au Niger. Selon l’analyste politique gabonais Yves-Stéphane Mbele, interrogé par le média allemand Deutsche Welle « le Gabon est un point d’appui qui permet, dans un premier temps, d’accueillir ces unités qui ne sont pas obligées de repartir un peu plus loin à Djibouti où les États-Unis ont déjà une base ». « À partir du Gabon, il y a un certain nombre d’opérations qui peuvent se déployer pour les États-Unis », a-t-il confié à notre confrère.

Pour faire le contrepoids de la proposition chinoise, Joe Biden pourrait d’ailleurs mettre sur la table une possible levée des sanctions qui prive le Gabon d’un accès au marché américain, dans le cadre de la Loi sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique, mais surtout un soutien politique de la Maison-Blanche au moment où la candidature du président de la Transition à la prochaine élection présidentielle semble de plus en plus envisagée. De quoi placer le Général Brice Oligui Nguema dans une position pour le moins délicate.