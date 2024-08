Gabon : le Gen.Oligui Nguema en soutien aux délégués spéciaux pour la restauration de la salubrité

Ecouter l'article

Libreville la capitale politique est la vitrine du Gabon. Confronté à la problématique accru de l’insalubrité, le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema par ailleurs Président de la transition a procédé ce lundi 05 août 2024 à la remise d’un important don à l’endroit des délégués spéciaux des villes de Port-Gentil, Franceville, Oyem et Libreville. Et ce dans l’optique de lutter plus efficacement contre l’insalubrité sans cesse grandissante dans le pays.

C’est un acte fort que le Chef de l’Etat, Brice Clotaire Oligui Nguema vient de poser en lien avec le bien-être de ses compatriotes. En effet, ce lundi 5 août 2024, le numéro un gabonais a octroyé du matériel d’entretien et de ramassage des ordures aux différents délégués spéciaux des provinces de l’Estuaire, Haut-Ogooué, Ogooué-maritime et Woleu-Ntem. Une dotation présidentielle qui s’est déroulée au sein de l’hôtel de ville et qui comprenant 6000 bacs à ordures d’une capacité de 660 et 360 litres, et une trentaine de camions bennes flambant neufs destinés à la collecte et au ramassage des ordures.

Le Président de la transition veut la propreté dans le pays

Ainsi, le délégué spécial en charge de la gestion de la commune de Libreville, le Général Judes Ibrahim Rapontchombo qui a réceptionné ce matériel en présence des délégués spéciaux des 3 autres localités du pays (Franceville, Port-Gentil, et Oyem) voit son arsenal renforcer notamment dans le cadre des différentes activités liées à la restauration de l’ordre urbain très souvent initié. C’est un espoir que les observateurs de la vie publique pourront nourrir, à savoir la rupture des librevillois avec l’incivisme.



« Les objectifs de développement durable passent par des villes propres, belles, modernes qui rapprochent les gabonais de l’idéal de prospérité tant souhaité. J’invite les délégués spéciaux à réfléchir sur les amendes à infliger à ceux qui ne respectent pas la consigne de ramassage des ordures et ceux qui par l’incivisme continuent de jeter les ordures dans la rue », a martelé le Chef de l’Etat, Brice Clotaire Oligui Nguema. Notons que ce matériel destiné à lutter contre l’insalubrité sera redistribué à travers le pays, de sorte à ce qu’aucune province ne soit laissée en marge comme le souhaite le numéro un gabonais.