Perenco :  démarrage du test de la découverte Hylia Sud Ouest

Ecouter cet article Ecouter cet article

Leader incontesté du secteur pétrolier, la compagnie Perenco Oil and Gas Gabon (POGG) poursuit inexorablement le développement de ses activités à travers de nouveaux sites d’exploitation. C’est dans cette optique qu’elle a annoncé récemment le démarrage du test de production de la découverte Hylia Sud-Ouest réalisée en décembre 2022 grâce au forage du puits d’exploration « HYSM-01 » avec le Jack Up Banba.

C’est sur le permis « Mono » que ce champ offshore a été découvert dans 40 mètres de profondeur d’eau. En effet, le puits « HYSM-01 » a rencontré une colonne d’huile de 40 mètres dans le réservoir « NTO » et également dans le réservoir carbonaté « Madiela ». Toute chose qui aurait conduit la compagnie pétrolière à installer une plateforme et un pipeline de 10 km pour réaliser un test de production du puits dès le 1er semestre 2023.

Perenco poursuit sa politique d’accroissement de sa production

Il s’agissait donc de le raccorder sur la plateforme de Hylia qu’elle opère, représentant un investissement total de près de 30 millions de dollars, soit plus 18 milliards de FCFA. Une mise en exploitation qui, selon le directeur général de Perenco Oil & Gas Gabon, Adrien Broche « s’inscrit dans le cadre d’une ambitieuse campagne d’exploration que nous avons récemment lancée au Gabon qui a déjà permis de découvrir le champ offshore de Wamba fin 2021 et qui produit actuellement 1500 barils par jour ».

À noter que la production actuelle du puits est de 3000 barils par jour et selon Perenco Oil & Gas Gabon une campagne de mesures devrait être lancée dans les prochaines semaines pour évaluer la taille de la découverte dont la fourchette est actuellement estimée entre 20 et potentiellement 100 millions de barils en place. Des études géologiques ont été lancées pour programmer des forages d’appréciation additionnels. En outre, l’entreprise a également annoncé avoir d’ores et déjà programmé 4 puits d’exploration additionnels pour les 12 prochains mois.