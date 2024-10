Paul Biyoghe Mba : « Le Gén. Oligui Nguema, un bienfaiteur pour le PDG »

Follow on X

Ecouter l'article

Le Parti démocratique gabonais (PDG) a organisé le 12 octobre dernier sa deuxième grande rencontre depuis le coup d’État militaire qui a déstructuré son organisation. Un événement axé sur la mise en œuvre de nouvelles stratégies en vue d’assurer la survie du parti. Prenant la parole lors de cette rencontre, Paul Biyoghe Mba, Vice-président du PDG, a salué le respect et la considération dont bénéficient les membres de son parti sous ce régime de transition dirigé par le général Brice Clotaire Oligui Nguema et le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI).

Face à la situation créée depuis le coup d’État de 2023, le PDG adopte une approche réaliste et pragmatique dans sa phase de reconstruction. Paul Biyoghe Mba a indiqué que cette stratégie repose notamment sur une meilleure représentativité des membres du parti au sein des sphères décisionnelles du pays. Il a souligné que cette perspective est envisageable, compte tenu de l’esprit d’ouverture des militaires, qui permettent au PDG de mener librement ses activités.

Pas de chasse aux sorcières

Si Paul Biyoghe Mba a reconnu l’état de fragilité dans lequel se trouve le PDG, il a néanmoins insisté sur l’importance de l’unité entre les membres pour envisager l’avenir avec sérénité. Selon lui, cette unité permettra au parti d’évaluer avec lucidité ses intérêts dans un paysage politique en pleine reconfiguration. « Le PDG doit être disposé à apporter son soutien responsable au président du CTRI et au CTRI tout entier, dès lors que nos intérêts au niveau du parti sont garantis, comme cela est bien perceptible actuellement », a-t-il déclaré.

Par ailleurs, l’ancien premier ministre Paul Biyoghe Mba n’a pas manqué de noter la considération du CTRI vis-à-vis des militants du parti. « Nous devons à la vérité de dire que le pouvoir actuel, avec à sa tête le général Brice Clotaire Oligui Nguema et le CTRI, nous respectent, nous considèrent, ils nous laissent tranquilles, pas de tracasserie, pas d’humiliation ou autres postures contraignantes ou désobligeantes », a-t-il martelé. Bien qu’il ait relevé une faible représentativité des cadres du parti dans les instances de pouvoir, il a estimé qu’il serait inopportun de se distancer du général Oligui Nguema, qu’il qualifie de « bienfaiteur ».

Un message de confiance pour l’avenir du PDG

Le général Brice Clotaire Oligui Nguema, depuis son coup d’État le 30 août 2022, a plusieurs fois insisté, à l’occasion de ses adresses à la Nation, sur la nécessité de préserver la paix et l’unité nationale. Dans ce contexte, les propos de Paul Biyoghe Mba témoignent de la reconnaissance des efforts entrepris par les militaires au pouvoir, pour éviter les divisions au sein de la classe politique et de la société en général.

En soulignant la bienveillance et le respect du régime de transition envers le PDG, Paul Biyoghe Mba semble également vouloir adresser un message d’apaisement aux membres du parti, les incitant à continuer à participer activement à la vie politique du pays. Il reste à voir comment cette relation entre le PDG et le pouvoir de transition évoluera dans les prochains mois, à l’approche du référendum sur la nouvelle Constitution et des futures échéances électorales.