Gabon : le PDG appelle à voter Oui ! au référendum constitutionnel 

Ecouter l'article

C’était un moment décisif pour le Parti démocratique gabonais, qui avait donné rendez-vous à sa base militante ce 12 octobre 2024 dans le cadre de sa rentrée politique. Un moment à la fois rassembleur mais aussi de clarification quant au positionnement du parti, suivant la nouvelle architecture imposée par les militaires.

C’est le Palais des Sports de Libreville qui a prêté son cadre à la cérémonie solennelle de rentrée politique du Parti de Masse. Il faut dire que cette rencontre qui a réuni plus de 4 000 personnes a vu la participation de plusieurs cadres du parti, dont des membres du gouvernement et des responsables d’institutions. Dans un discours emprunt de solennité, la Secrétaire générale par intérim, Angélique Ngoma a appelé à un retour aux fondamentaux du parti, tels que tracés par Omar Bongo, tout en fustigeant l’esprit de division.

« Il nous faut revenir aux lignes de cette main sur lesquelles se dessine la solidarité et la camaraderie fructueuse », a déclaré la « camarade » Angélique Ngoma avant de fustiger l’attitude de certains « Certains d’entre nous, par humeur, ou par intérêt personnel, se risquent à nuire à l’image de marque du parti, en adoptant des positions intransigeantes dans le but, a-t-elle dit, de pousser le parti dans ses derniers retranchements et ainsi espérer une scission ou un éclatement du PDG ». « Il n’y aura ni scission, ni implosion du parti », a prévenu Angélique Ngoma.

Un soutien entier au CTRI

Il faut dire que les militants venus nombreux attendaient surtout que des clarifications soient apportées quant au positionnement en prélude à l’échéance référendaire, mais aussi par rapport au CTRI. Lesquelles clarifications ne se sont pas faites attendre. « Le PDG doit être disposé à apporter son soutien responsable au président du CTRI et au CTRI tout entier dès lors que nos intérêts au niveau du parti sont garantis comme cela est bien perceptible actuellement », a déclaré Paul Biyoghe Mba, Vice-président du parti. Allant plus loin, Rose Allogho Mengara, membre du Comité des sages a clairement appelé à voter Oui ! au référendum « Le Parti démocratique Gabonais, appelle-t-il ses militantes et militants, à se mobiliser pleinement et à voter massivement pour le Oui au référendum », a-t-elle déclaré.

Notons que cette ligne du parti s’inscrit dans la continuité des positions déjà prises lors des assises d’autocritique et de refondation de février 2024. Il s’agit là d’un positionnement délicat, au regard des différents courants qui composent désormais le PDG entre d’une part, les partisans d’une ligne radicale, à laquelle appartiennent Alain-Claude Bilie-By-Nze et Jean Germain Iloko, et ceux qui prônent une forme d’ouverture, dont font partie Angélique Ngoma et l’ensemble des cadres du parti actuellement au gouvernement.