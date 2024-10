Libreville :  l’Association Résurgence Gabon invite les populations à voter Oui au référendum

Ecouter l'article

Le société civile gabonaise vient de s’enrichir d’une nouvelle association le samedi 05 octobre 2024. En effet, c’est à travers une messe d’action de grâce célébrée à l’église Notre Dame des Apôtres sise au PK8 dans le 6ème arrondissement de Libreville que l’Association Résurgence Gabon a procédé au lancement officiel de ses activités. Profitant de cette occasion cette organisation a tenu à sensibiliser les populations sur la nécessité de s’impliquer massivement lors du prochain référendum.

Engagé dans la promotion de l’égalité sociale, le soutien aux initiatives entrepreneuriales responsables, la préservation de l’environnement et la promotion des valeurs éthiques, l’Association Résurgence Gabon entend pleinement contribuer au développement de la communauté. C’est dans cette optique qu’elle a procédé récemment à une série d’actions qui marque de manière solennelle le déroulement de ses activités.

Ainsi, après la messe d’action de grâce commémoré à l’église Notre Dame des Apôtre et la remise d’offrande, cette organisation dirigée par Hervé Yabi en qualité de président d’honneur et Karl Biwagou en tant que président actif s’est déporté au quartier Sibang, situé entre le PK 8 et le PK 9, avant le carrefour Bambouchine afin de procéder à la distribution de plus de 300 kits scolaires aux enfants de cette communauté de Sibang.

Résurgence Gabon pour un Oui massif au référendum

Conscient de son rôle dans la société, surtout en cette période de transition qui marque un tournant historique pour le pays, Résurgence Gabon a tenu à exprimer son soutien au Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions (CTRI) mais aussi sensibiliser les populations sur l’importance que revêt le prochain référendum portant adoption de la nouvelle Constitution. « Je reste convaincu qu’avec l’élaboration et l’adoption de la nouvelle Constitution qui sera soumise dans les prochains mois au référendum, le Gabon va s’engager définitivement dans le processus de restauration des institutions », a indiqué Karl Biwagou lors de son allocution.

A cette occasion, les responsables de l’Association Résurgence Gabon ont encouragé la communauté, notamment les parents présents, à voter massivement « Oui » au référendum pour un Gabon uni et prospère. La cérémonie s’est conclue par un cocktail et une ambiance festive.