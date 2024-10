Panthères du Gabon : sans Ecuele Manga mais avec Fotso contre le Lesotho !

Ecouter l'article

Le sélectionneur national du Gabon, a rendu publique la liste des footballeurs retenus pour la double confrontation contre le Lesotho les 11 et 15 octobre prochain dans le cadre de la poursuite des éliminatoires comptant pour la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2024. Surprise, Bruno Ecuele Manga, capitaine, n’a pas été appelé par Thierry Mouyouma.

Alors que se profile à grands pas la double confrontation contre le Lesotho, les Panthères du Gabon devant défendre nos couleurs sont désormais connues. Devant la presse nationale et internationale, ce vendredi 4 octobre 2024, Thierry Mouyouma a révélé les identités des 23 internationaux convoqués auxquels s’ajoutent les 4 réservistes. Entre retour et retrait, la configuration promet.

Capitaine Ecuele Manga out, Orphé Mbina et Clench Loufilou In

Dans cette liste mise en place pour assurer les 6 points à notre pays dans ce groupe B qui le propulserait d’emblée en tête ou en second et ce, en fonction des résultats du Maroc et de la Centrafrique. Pour sa part, le technicien gabonais a misé sur un groupe éclectique. Absents lors des récents regroupements, Clench Loufilou, Jim Allevinah, Orphé Mbina et Mario Lemina font leur retour. À cela s’ajoute celui de Junior Fotso.

Le portier gabonais, longuement blessé, retrouve la sélection nationale. Critiqué depuis quelques temps et ce, en raison de l’absence de compétition dans les jambes, Bruno Ecuele Manga, capitaine des Panthères du Gabon, n’a pas été convoqué. L’ancien Niortais semble peu à peu être écarté du groupe. Sur la dynamique du groupe, Thierry Mouyouma a annoncé que « c’est un tournant décisif. Nous devons aborder ces deux rencontres avec sérieux et détermination », a-t-il déclaré. Autant dire que les voyants sont au vert côté Gabon.