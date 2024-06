Oyem : l’entreprise chinoise CFHEC épinglée sur la qualité des travaux de terrassement des voiries

Ecouter l'article

Alors que les travaux de terrassement avaient débuté dans la ville d’Oyem,chef-lieu de la province du Woleu-Ntem marquant un signal fort des chantiers des voiries initié par le Chef de l’Etat Brice Clotaire Oligui Nguema. Pour s’assurer de l’avancement des travaux, le ministre des travaux publics, Flavien Nziengui Nzoundou a fait une descente sur le terrain le 15 juin 2024. Un constat accablant au cours duquel le patron des Travaux Publics ( TP) a fustigé la qualité des travaux effectués par la société chinoise CFHEC.

Des routes praticables, mais surtout des travaux exécutés de manière structurée et de bonne qualité, voici ce que souhaitent les populations et le gouvernement de transition, notamment Flavien Nziengui Nzoundou. Hors, lors d’une visite d’inspection le week-end écoulé, le membre du gouvernement s’est heurté à des manquements. En effet, si d’une part, il s’est dit satisfait du niveau d’avancement des installations des bases vies, administrative et technique fabriqué avec du béton bitumineux et béton armé, cependant Flavien Nziengui Nzoundou a exprimé son mécontentement sur l’incapacité de l’entreprise adjudicataire à fournir des bonnes prestations.

Flavien Nziengui Nzoundou en colère contre l’entreprise chinoise CFHEC

Sur le terrain, le bilan fait par le membre du gouvernement est alarmant « Nous ne sommes pas satisfaits du tout. Demain nous aurons une séance de travail avec la société CFHEC pour nous fixer sur ce qui ne va pas » a confié Flavien Nzengui Nzoundou. Par ailleurs des retards dans la construction de certaines voiries secondaires dans la ville d’Oyem ont été relevés. Et ce en raison des constructions anarchiques, des installations d’eau et d’électricité de la SEEG qui obstruent la voie publique. C’est le cas au quartier Akouakam dans le premier arrondissement où la plupart des voies à réhabiliter sont occupées par des maisons d’habitation, il y a même une église située en plein cœur de la route dans la bretelle carrefour Cabane-Sortie école Saint-Éloi.

Face à cette situation, le ministre du Budget et des Comptes Publics, Charles M’ba qui accompagnait le patron des Travaux Publics dans cette importante visite qui s’inscrit dans le cadre de la mutualisation des stratégies pour un meilleur suivi des projets de développement de la province a rappelé l’urgence de résoudre les problèmes pointés sur le terrain qui sont un frein à la volonté du Chef de l’Etat qui consiste à améliorer les conditions de vie et de circulation des populations locales. Gageons que le gouvernement de transition saura taper du point sur la table afin que lesdits projets soient menés à terme. Pour ce faire, le membre du gouvernement préconise une approche pédagogique, du respect et d’humanité comme le souhaite le Président de la Transition dans un premier temps avant de songer à poser des actes forts.