Gabon : 7 milliards décaissés pour la réhabilitation des voiries d’Oyem

Le président de la Transition, chef de l’Etat, le Gén. Brice Clotaire Oligui Nguema est arrivé ce 21 décembre 2023 à Oyem, dans la province du Woleu-Ntem. Un déplacement qui s’inscrit dans le cadre de sa tournée républicaine et pour laquelle il annonce à chaque fois le lancement d’une série de travaux. A Oyem, le chef de l’Etat a laissé une enveloppe de 7 milliards de Fcfa pour la réhabilitation des voiries urbaines.

Comme à chaque fois depuis le début de son périple dans l’hinterland, le président de la Transition découvre un peu plus le désastre causé par plusieurs années de mal gouvernance et les effets sur ses compatriotes. Si le Gén. Brice Clotaire Oligui Nguema a laissé plus de 3 milliards de Fcfa à Port-Gentil pour les établissements scolaires et les voiries urbaines, Oyem, dans un état beaucoup plus délabré, s’est vu doté du double de cette enveloppe.

La Ville frontière, bientôt praticable en toutes saisons

A la faveur de son discours tenu à la Place des fêtes d’Oyem, en présence des personnalités politiques de la province du Woleu-Ntem et de milliers de personnes venues l’écouter, le président de la Transition a annoncé que 7 milliards de Fcfa ont été décaissés pour la réhabilitation des voiries de la commune. Un chantier auquel vient se greffer le lancement des travaux de trois tronçons routiers qui relieront le Gabon à la Guinée-Equatoriale.

Ainsi, ce sont par exemple les axes Meyo-Kye – Ebebiyin, ou encore Oyem – Medzeng, long de 37 kilomètres, dernier village gabonais, qui relieront le pays à la ville équato-guinéenne de Mongomo. A travers ces mesures fortes, le président de la Transition œuvre à la fois au rayonnement de nos villes, mais participe aussi de manière active au processus d’intégration sous-régionale, qui peine à franchir un nouveau cap, faute d’investissements en infrastructures routières. Afin d’assurer un entretien régulier de ces axes, le chef de l’Etat a d’ores et déjà annoncé que des droits de passage seront appliqués, grâce au mécanisme de péages.

Notons que la plupart des voiries de la commune d’Oyem ont été construites à la fin des années 70, sans que d’importants travaux de réhabilitation n’aient été véritablement engagés. Les chantiers qu’initie le chef de l’Etat permettront également de créer des emplois pour de nombreux jeunes frappés par le chômage et en manque de perspectives.