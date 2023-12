Ogooué-Ivindo : 4 morts et 7 blessés à la suite d’une collision au village Lolo

Ecouter cet article Ecouter cet article

Un accident d’une rare violence est survenu, ce dimanche 24 décembre 2023, au village Lolo situé dans la province de l’Ogooué Ivindo. Une collision entre un camion plateau et une voiture de la sécurité pénitentiaire Renault Duster immatriculé SP 35 601 aurait fait 4 morts et 7 blessés graves, rapportent des sources concordantes.

Si la période de fin d’années est celle des festivités pour les uns, elle n’aura pas la même connotation pour plusieurs familles. Et pour cause, un accident survenu cette matinée a plongé les habitants du village lolo dans l’émoi total. Deux véhicules roulant à vive allure ont fini leur course l’une dans l’autre. Bilan, des pertes matérielles mais également en vies humaines. Un énième drame sur la nationale 1.

Un drame et des questions en suspens

Survenu ce dimanche 24 décembre 2023, le regrettable événement ne cesse d’interroger. La stupeur d’emprunter la voie nationale en période de fêtes laissant place aux zones d’ombre. Qui a eu tort ? Pourquoi autant de vitesse dans un tronçon assez étroit ? Les réponses se font attendre. Les rares témoins oculaires de la scène ayant été surpris par la rapidité de l’accident.

Une chose semble d’ores et déjà mise en évidence, c’est le fait qu’une collision entre deux véhicules est à l’origine du drame. Les premiers éléments parvenus à la rédaction de Gabon Media Time (GMT), font état d’un camion plateau et une voiture de la sécurité pénitentiaire. On en dénombre 4 morts et 7 blessés.

Identités de quelques regrettés

En attendant les résultats du rapport d’enquête préliminaire émanant des forces de l’ordre, il ressort que les 4 pertes en vies humaines concernent de 2 agents pénitentiaires et 2 civils. Il s’agit de Joël Mvele Mvele et Christina Essia Mvele, tous deux enfants du Directeur de la prison de Makokou. À la liste s’ajoutent Christina , Honorine Minkwe Bekoung et du Sergent- Chef Georges Koussou Modiba.

Les autres victimes s’en sont sorties avec de graves blessures. Elles seraient au nombre de 7 et auraient été transférées dans la structure hospitalière la plus proche du drame. Pour l’heure, aucune vie n’a été signalée en situation critique. D’ailleurs, des sources proches de la structure se veulent rassurantes sur le fait que les pronostics vitaux ne sont pas engagés.