Gabon : 12 milliards pour la construction d’un périphérique Cap-Owendo avec tramway

Follow on X

Ecouter cet article Ecouter cet article

La loi de finances du Gabon prévoit 159,78 milliards de FCFA de budget d’investissement pour le ministère des Travaux publics dirigé par le Général Flavien Nzengui Nzoundou. Au nombre des projets d’urgence retenus par le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) la construction d’un périphérique Cap-Owendo en passant par le PK27 et d’un tramway. Le tout pour un montant global de 12 milliards FCFA.

En attendant la matérialisation de la nouvelle ville dénommée « Libreville 2 », le Général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema peut se consoler avec l’amélioration des voies de circulation terrestre. Toute chose perceptible dans le budget d’investissement qui devrait être accordé au ministère des travaux publics pour la mise en œuvre de cette feuille de route du Comité pour la transition et la restauration des institutions. À cela se greffe le projet de construction du périphérique Cap-Owendo par le PK27 comprenant un tramway.

Bientôt un tramway au Gabon ?

C’est l’ambitieux projet contenu dans les 10 chantiers d’infrastructures routières prioritaires du gouvernement pour l’année 2024. En effet, le gouvernement de transition conduit par Raymond Ndong Sima devrait s’atteler à construire le périphérique Cap-Owendo en passant par le PK27 incluant un tramway. Ce chantier qui s’annonce faramineux devrait coûter la bagatelle somme de 12 milliards de FCFA. Pour l’heure, l’entreprise adjudicataire n’est pas connue.

Il est judicieux de préciser qu’en matière d’équipements et d’infrastructures, le budget d’investissement du ministère des Travaux publics comptant pour le projet de loi de finances 2024 a été revu à la hausse. Le Général Flavien Nzengui Nzoundou pourrait piocher dans les 159,78 milliards dont les fonds sont issus de la ligne pour provision pour investissement diversifié et de celle de la provision pour investissement en hydrocarbures.

Attention à la poudre de perlimpinpin !

Après 14 ans de promesses non tenues du fait de l’avidité du cercle présidentiel déchu, il est difficile pour les populations de croire aux annonces politiciennes. Autant dire que le Général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema devra passer de la parole à l’acte avec un défaut de crédit confiance. Un défi qu’il devra relever haut la main en faisant de la rigueur et de la transparence, les maîtres mots, au sein du ministère des travaux publics en particulier et dans l’administration en général.

Car entre 2018 à 2023, les différents gouvernements du système PDG-Bongo avaient vendu le rêve avec, le projet de construction de la ligne de Tramway reliant le centre de Libreville à sa périphérie. Pourtant l’incarcération de Justin Ndoundangoye avait sonné le glas de ce projet axé sur la construction « d’une infrastructure capable d’assurer la mobilité des populations du centre ville vers la périphérie sud ». Or,, sa concrétisation aurait permis de faciliter les déplacements d’une zone à une autre avec un gain de temps certain.