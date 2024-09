NTIC: le gouvernement et Airtel s’allient pour doper l’offre sous fibre optique

Ecouter l'article

Ce vendredi 27 septembre 2024, marque un tournant décisif dans la concrétisation de l’ambition numérique et technologique du Gabon. En effet, le gouvernement et Airtel Gabon, viennent de s’allier pour le lancement d’un réseau de fibre optique de 208 kilomètres, inauguré aujourd’hui à Libreville en présence des ministres de l’Économie Numérique. Ce projet, réalisé en collaboration avec l’opérateur de téléphonie mobile et internet, vise essentiellement à connecter les tours radio d’Airtel à Libreville et Port-Gentil, améliorant ainsi la qualité des services d’internet mobile dans ces deux grandes villes.

En effet, une fois achevé, les utilisateurs bénéficieront de connexions plus fiables, de vitesses de navigation accrues et de forfaits de données potentiellement plus abordables. Ce réseau représente donc un « véritable moteur pour l’avenir économique du Gabon, en réduisant la fracture numérique et en garantissant à ses citoyens un accès à l’internet haut débit », comme l’a indiqué le directeur général d’Airtel Gabon, Thomas Herbert Gutjahr.

4,3 milliards de FCFA d’investissements et 350 emplois directs

Devenu essentiel dans un monde interconnecté, la réduction de la fracture numérique est un enjeu clairement cerné par l’opérateur de télephonie et le gouvernement gabonais. En investissant 4,3 milliards de FCFA dans ce projet, Airtel ne répond pas seulement à une demande croissante, mais crée également 350 emplois, prouvant s’il le fallait, que la transformation numérique impacte directement l’amélioration des conditions de vie et des opportunités professionnelles.

Cette initiative qui ouvre des perspectives larges pour le Gabon, pose les bases d’une croissance économique durable grâce à la numérisation de secteurs comme l’éducation et la santé. Le partenariat entre Airtel et le gouvernement gabonais qui se renforce par la même occasion, confirme donc son importance cruciale pour maintenir le Gabon parmi les leaders africains en matière de télécommunications.

En s’engageant à réduire la fracture numérique, Airtel Gabon se positionne au passage, comme un partenaire de développement, avec la mission de connecter les personnes, créer des opportunités et bâtir un avenir numérique inclusif pour tous. Pour le gouvernement, par la voix du ministre de l’économie numérique, « ce nouveau réseau de fibre optique est une étape cruciale dans notre parcours pour renforcer l’écosystème numérique du Gabon (…) Jetant également les bases d’une croissance économique durable et de la création d’emplois dans le secteur numérique »