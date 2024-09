Gabon : bientôt la saison 5 du Canapé Rouge sur GMTTv

Follow on X

Après une saison 4 qui aura été marquée par un format spécial lors de la présidentielle d’août 2023, l’émission d’interview exclusif de Gabon Media Time diffusée sur GMTTv fera son grand retour ce lundi 30 septembre 2024. Dans un contexte de transition dans lequel le pays est plongé depuis le coup d’Etat du 30 août 2023, la saison 5 verra sans aucun doute la participation des principaux acteurs politique, économique et de la société civile avec pour objectif de discuter des principaux enjeux qui attendent le pays mais aussi des perspectives d’avenir.

Raymond Ndong Sima, Guy Rossatangalt Rignault, Albert Ondo Ossa, Gervais Oniane, Therence Gnembou Moutsona, Alexandre Barro Chambrier, François Ndong Obiang, Paulette Missambo, Victoire Lasseny Duboze ou encore Jean Delors Biyogue sont entre autres les grandes figures politiques qui auront été reçues lors de la saison précédente. Au moment où le pays s’apprête à tourner une page importante de son histoire au terme d’une transition entamée depuis bientôt un an, les spectateurs auront la possibilité de retrouver leur programme favori dans les prochains.

Un 1er épisode ce lundi 30 semptembre

Un programme qui promet d’être riche et qui sera l’occasion de donner la parole aux différentes personnalités qui font l’actualité politique et économique du pays. Un moment sans tabou et sans filtre qui sera animé, comme à l’accoutumé, par le Directeur de publication de Gabon Media Time Harold Leckat accompagné des équipes de GMTTv avec un premier numéro dès ce lundi 30 septembre à 19h00.

Pour rappel, Le Canapé Rouge est un entretien exclusif, face caméra sur Gabon Media Time. Il met en scène un(e) invité(e) de la société civile, de la scène politique nationale et internationale, de la vie culturelle, sociale et sportive, des opérateurs économiques, etc. Pendant 30 à 52 minutes, l’invité(e) fait le tour de l’actualité du moment.