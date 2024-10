Ngounie : le personnel de santé dispatché dans les différentes structures sanitaires de la région

Ecouter l'article

La problématique de l’inégale répartition du personnel de santé est une préoccupation à l’origine de bon nombre de dysfonctionnements dans ce secteur vital. Dans l’optique d’y remédier et de combler le manque de personnel médical, le préfet du département de la Douya-Onoye, Alphonse Ndeme a présidé le 21 septembre dernier aux assises de la commission d’affectation, mutation et redéploiement des personnels de santé de la région sanitaire Centre Sud la province de la Ngounié.

La salle de réunion du gouvernorat dans la province de la Ngounié au Sud du Gabon, a servi de cadre à une importante réunion entre le Préfet du département de la Douya-Onoye, Alphonse Ndeme représentant le gouverneur de la province empêché et les agents de la santé. Une rencontre qui s’inscrit dans le processus de la mise en application des instructions du ministre de la Santé, le Pr. Adrien Mougougou conformément aux instructions du président de la transition, le Général de brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema qui souhaite améliorer l’offre de soins de santé à l’endroit des patients.

Du personnel de santé pour les structures sanitaires de la Ngounié

Pour ce faire, Alphonse Ndeme a annoncé une réorganisation des agents du secteur de la santé, afin de combler le déficit en personnel dans les différentes structures sanitaires du Centre sud Ngounié. « Mon voeux le plus ardent est qu’au sortir de ces assises, toutes les formations sanitaires de la région Centre sud Ngounié soient pourvues en personnel de santé à même d’apporter des solutions aux préoccupations des populations en matière de santé et de bien-être » a indiqué le Préfet du département de la Douya-Onoye qui n’a pas manqué d’encourager les agents qui iront service dans les zones reculées pour leur dévouement.

Il faut dire que cette rencontre fait suite à la récente visite effectuée par le Directeur régional de santé (DRS), David Nené dans les 6 départements sanitaires dont il a la charge et au cours de laquelle il exhortait le gouvernement à faire preuve de réactivité et de célérité pour le bien-être de la population. « Les structures qui sont opérationnelles recevront du personnel. Et celles qui sont vétustes bénéficieront d’abord d’une réhabilitation puis verront du personnel déployé » a-t-il déclaré. Rappelons que depuis l’arrivée des nouvelles autorités à la tête du pays, offrir des soins de qualité aux populations est une priorité.