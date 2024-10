ONU : Oligui Nguema plaide pour une mobilisation de financement pour le développement des Nations

Ecouter l'article

En séjour à New-York aux Etats, le Général de Brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema prend part à la 79ème session de l’Assemblée générale des Nations-Unies qui s’est ouverte le 24 septembre dernier. Occasion pour le numéro 1 gabonais de lancer un appel à la mobilisation de financements en vue d’aider les nations à se développer.

C’est sous le thème « L’unité dans la diversité pour l’avancement de la paix et du développement durable et de la dignité humaine, partout et pour tous » que se tient la 79ème session de l’assemblée générale des Nations-Unies à New-York aux États-Unis. Prenant à cette grande rencontre , le Chef de l’Etat, le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema a mis un accent particulier sur la mobilisation de financements afin d’atteindre le développement.

Oligui Nguema favorable pour le financement pour le développement des Nations

À ce propos Brice Clotaire Oligui Nguema a indiqué que « la mobilisation des financements massif permettra de combler le déficit de financement de l’économie mondiale estimé à plusieurs milliards de dollars par an » a t-il martelé.Une initiative qui vise à long terme à assurer la dignité des Gabonais « Je partage ainsi la ferme volonté de plusieurs de mes pairs de parvenir à une réforme des institutions financières mondiales qui est cruciale pour dégager des investissements en faveur des pays en développement » a indiqué le président de la transition, Brice Clotraire Oligui Nguema.

Par ailleurs le Général-président, profitant de la tribune qui lui était offerte n’a pas manqué de faire le bilan des avancées sous la coupole du Comité pour la transition et la restauration des institutions Lesquelles avancées prennent en compte l’engagement pour la préservation de la paix et de l’Unité Nationale, la mise en place des institutions de la Transition, la tenue du Dialogue National Inclusif en avril dernier. À cela s’ajoute, la rédaction d’une nouvelle Constitution, les réformes significatives engagées dans les secteurs qui touchent directement au développement humain et l’organisation du Référendum dans les prochains mois, entre autres.