New-York : le FEM prêt à soutenir les efforts du Gabon 

Ecouter l'article

En marge de sa participation au Sommet pour l’Avenir, le Président de la Transition, le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, a rencontré Carlos Manuel Rodriguez, président du Fonds pour l’Environnement mondial (FEM), le dimanche 22 septembre à New York. Leurs discussions ont porté sur des sujets d’intérêt commun tels que la biodiversité, la protection de l’environnement et le conflit Homme-faune. Occasion pour ladite organisation de proposer son soutien au Gabon, un modèle en matière de protection de l’environnement sur le continent africain.

Bien avant la chute du régime précédent, les nouvelles autorités gabonaises étaient déjà engagées dans la protection de l’environnement. Autant dire que cette rencontre avec le président du FEM s’inscrit dans la continuité de la politique pour publique et souligne l’importance de la partition gabonaise dans la lutte mondiale pour la protection des écosystèmes et le développement durable.

Bientôt une aide du FEM pour la protection de l’environnement

Avec l’arrivée du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI), les nouvelles autorités ont redoublé d’efforts pour renforcer leurs politiques environnementales. Le pays est particulièrement engagé dans la préservation de ses ressources forestières, qui représentent un atout majeur pour lutter contre les émissions de CO2 et protéger la biodiversité unique du Bassin du Congo. Les députés ont par ailleurs adopté le vendredi 7 juin 2024 le projet de loi n°0012/PR/2024 du 26 février 2024 relatif à la lutte contre les pollutions par les plastiques à usage unique quand la ministre de l’Education nationale a annoncé l’introduction officielle de l’éducation environnementale dans le programme scolaire du primaire.

Cette détermination a su attirer l’attention d’acteurs internationaux tels que le FEM, qui propose d’accompagner le Gabon dans la mise en œuvre de ses projets. « Notre pays étant un modèle en matière de protection de l’environnement en Afrique et dans le reste du monde, le président du Fonds pour l’environnement mondial souhaite venir en appui aux efforts fournis par le Gabon dans la lutte contre les changements climatiques, la préservation des ressources forestières et de la biodiversité », a rapporté la Communication présidentielle. Ce partenariat pourrait permettre au Gabon de renforcer ses actions dans la lutte contre le changement climatique et la gestion durable de ses écosystèmes, tout en bénéficiant de l’expertise et des ressources du FEM.