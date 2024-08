Gabon : l’éducation environnementale introduite au primaire

Ecouter l'article

Dans une démarche visant à sensibiliser les jeunes générations à l’importance de la protection de l’environnement, la ministre de l’Éducation nationale, Camélia Ntoutoume Leclercq, a annoncé via sa page Facebook l’introduction officielle de l’éducation environnementale dans le programme scolaire du primaire. Cette initiative, recommandée lors du Dialogue national qui s’est achevé le 30 avril dernier, intervient à un moment où la planète vit au-delà de ses capacités naturelles.

Le Gabon, reconnu comme un leader en matière de développement durable, fait face à des défis majeurs, notamment en ce qui concerne la gestion des ordures ménagères. Ces problèmes sont en partie dus à l’incivisme des populations, qui font preuve de résistance devant les mesures prises par les autorités locales.

Pour la formation d’une jeunesse éco responsable

Le Gabon abrite une partie du deuxième poumon vert de la planète, en l’occurrence la forêt du bassin du Congo. Le pays dispose d’une immense richesse écologique, avec la plus grande population d’éléphants en Afrique centrale. Toutefois, cette biodiversité est menacée par des défis environnementaux. Cette année par exemple, des pics de chaleur ont été enregistrés, tandis que les déchets plastiques continuent de tuer un peu plus la biodiversité marine.

Face à ces réalités, les autorités ont décidé de joindre aux efforts de préservation de l’environnement l’introduction de l’éducation environnementale dans les programmes scolaires. En inculquant dès le plus jeune âge les principes du développement durable, cette initiative vise à former une jeunesse consciente et responsable, capable de protéger notre environnement. Il s’agit de préparer les générations futures à relever les défis écologiques et à préserver un espace vivable pour les années à venir.