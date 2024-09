Follow on X

Mercato : Alan Do Marcolino prêté à Orléans en National !

Ecouter l'article

Alan Do Marcolino, jeune attaquant de 22 ans, continue de naviguer dans les eaux troubles de la professionnalisation, illustrant l’instabilité qui caractérise sa carrière depuis sa signature avec le Stade Rennais. Prêté à Orléans en National pour le reste de la saison, il s’agit déjà de sa deuxième expérience de prêt en moins d’un an, après un passage peu concluant à Quevilly-Rouen, où il a joué 18 matches sans inscrire le moindre but.

Depuis sa signature en professionnel au Stade Rennais, Alan Do Marcolino peine à s’imposer dans l’équipe première. Sa seule apparition avec le groupe en 2023-2024, lors d’un match contre Lyon, ne lui a pas permis de démontrer son potentiel. Malgré deux buts marqués en matches de préparation, sa trajectoire semble marquée par des difficultés à trouver du temps de jeu régulier et à s’intégrer dans le schéma tactique de son club formateur.

Après QRM place à Orléans en National !

Cette instabilité soulève des questions sur son développement et son avenir. À 22 ans, le jeune attaquant Gabonais est à un tournant de sa carrière. Les prêts, souvent perçus comme des opportunités de croissance, peuvent également devenir des signes de désespoir pour un joueur cherchant à s’établir. L’expérience à Orléans, bien qu’opportunitaire, sera cruciale pour lui permettre de gagner en confiance et de peaufiner ses compétences.

Les attentes sont grandes pour l’aîné des fils de Fabrice Do Marcolino. Tant de la part des supporters que des entraîneurs qui voient en l’attaquant longiligne le profil moderne. Orléans, qui évolue en National, représente un environnement où il pourrait potentiellement s’épanouir et retrouver le chemin des filets. La saison qui l’attend sera sans doute déterminante pour son avenir, et il devra saisir cette chance pour redéfinir sa trajectoire professionnelle. Gageons que cette fois-ci soit la bonne.