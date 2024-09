ONU : Antonio Guterres se réjouit de la restauration des institutions au Gabon 

Ecouter l'article

Le président de la Transition le général Brice Clotaire Oligui Nguema multiplie les tête-à-tête depuis son arrivée à New York aux États-Unis où il participe à la 79ème Assemblée générale des Nations unies. Parmi les personnalités rencontrées, le Secrétaire général de l’Organisation des nations unies (ONU), Antonio Guterres avec qui, il a échangé ce 23 septembre sur des questions entre autres en lien avec les avancées de la Transition au Gabon.

C’est la troisième rencontre entre les deux hommes depuis la prise du pouvoir par les militaires au Gabon. En effet, cet énième rendez-vous entre Antonio Guterres et le général Brice Clotaire Oligui Nguema est intervenu quelques heures seulement après le discours du numéro 1 gabonais devant la Tribune des Nations unies où il s’exprimait dans le cadre du Sommet dit de l’Avenir, qui s’est tenu en marge des travaux de la 79ème Assemblée générale des nations unies.

Restauration des institutions et paix

Si l’on en croit les services du palais Rénovation, la rencontre entre le patron de l’ONU et le général Oligui Nguema « a permis de revenir principalement sur le déroulement du processus de Transition dans notre pays ainsi que les relations entre le Gabon et ladite institution ». Il faut dire que l’ONU, via ses agences présentes au Gabon, accompagne le pays à divers échelons dans ce processus entamé au lendemain du coup d’Etat.

Ainsi, après avoir été édifié sur les avancées du processus, Antonio Guterres s’est réjoui de l’engagement du président de la Transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema « à œuvrer pour la restauration des institutions et la consolidation de la paix » dans son pays. D’ailleurs, lors de son discours tenu au cours du Sommet de l’Avenir, le président de la Transition du Gabon avait déjà rappelé les efforts consentis par son équipe depuis la prise du pouvoir afin de répondre aux impératifs de paix et de restauration voulus par le peuple gabonais. Notons que le général Oligui Nguema s’est également entretenu avec le président de la 79ème session de l’Assemblée générale des Nations unies, Philémon Yang, qui lui a adressé ces mêmes encouragements.