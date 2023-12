New York : inauguration des nouveaux locaux du Gabon à l’ONU

En visite à New-York pour un séjour de travail en lien avec le processus de transition en cours au Gabon, le président de la Transition, chef de l’Etat, le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema a procédé à l’inauguration ce 18 décembre des nouveaux locaux de la Mission permanente du pays auprès de l’organisation des Nations Unies. Toute chose qui vise à améliorer les conditions de travail de notre personnel diplomatique, ainsi que l’accueil des compatriotes.

« La Maison du Gabon », c’est le nom du nouveau siège de la mission permanente du pays à New-York. C’est donc sur la 42ème avenue à New-York que des compatriotes pourront désormais se rendre pour bénéficier d’une assistance consulaire. La cérémonie d’inauguration s’est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, Regis Onanga Ndiaye et de l’Ambassadeur du Gabon aux Nations Unies, Michel Xavier Biang.

Une invitation du chef de l’Etat à s’impliquer dans le rayonnement du Gabon

Si au terme de sa visite des locaux désormais affectés à la mission diplomatique du Gabon à New-York, le président de la Transition a procédé à la décoration d’Officiers et chevaliers dans l’Ordre du mérite ainsi que d’Officiers et chevaliers de l’Ordre national de l’étoile équatoriale, il a surtout insisté sur la nécessité pour le personnel affecté à la défense des intérêts du pays à « s’impliquer dans le développement et la mobilisation des ressources du Gabon ».

Notons que la mission permanente du Gabon à New-York est chargée de fournir une assistance consulaire aux citoyens gabonais présents aux Etats-Unis, mais se charge également de toutes démarches administratives des ressortissants gabonais installés dans le pays. Actuellement, le réseau diplomatique du Gabon s’établit à plus d’une soixantaine à travers le monde. Dans le cadre de ce séjour, le chef de l’Etat gabonais a par ailleurs rencontré le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, avec qui il a abordé la Transition en cours au Gabon.