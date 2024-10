National foot : les clubs contre la soustraction de 285 millions par le Dr. Augand 

Follow on X

Lors de l’assemblée générale extraordinaire de la Ligue nationale de football professionnel (Linafp), le collège de dirigeants de clubs de football de première et deuxième divisions a unanimement marqué son opposition à la ponction de 285 millions FCFA souhaitée par le ministre des Sports, le Dr André Jacques Augand. Suggérant la date du 23 novembre prochain comme date de reprise, ces derniers ont tenu mordicus au budget de 2,3 milliards FCFA.

Alors que les voyants semblaient au vert avec en ligne de mire, l’organisation de la saison sportive 2024-2025 dès le mois de novembre, une question demeure. Avec quel budget ? Et pour cause, le ministre de tutelle désireux de reprendre le national foot 1 et 2 dans des délais raisonnables après des rendez-vous manqués aurait proposé de déduire 285 millions FCFA de ce budget pour apurer les dettes l’OGSSU.

C’est la lecture qu’il est aisé de faire face à la situation devient tendue entre le ministre de tutelle et les dirigeants du football gabonais. Et ce, du fait que le Dr. André Jacques Augand a jugé nécessaire de ponctionner 285 millions FCFA du budget initial pour éponger une dette du ministère latente après l’organisation de l’Office gabonais du sport scolaire et universitaire (OGSSU). Une annonce qui a suscité un vif mécontentement parmi les présidents de clubs.

Lesquels estiment que cette ponction mettrait en péril le bon déroulement des championnats. D’ailleurs, au terme d’une assemblée générale extraordinaire assez mouvementée ayant abouti sur un chronogramme suggéré à la tutelle, Brice Mbika Ndjambou, président de la Linafp, a fait l’économie des propositions. « Sur ce montant, le ministre des sports a souhaité que 285 millions FCFA servent à payer les dettes du dernier OGSSU. Ce que n’acceptent pas les clubs qui souhaitent disposer de l’entièreté des 2,3 milliards de FCFA », a-t-il conclu à ce propos.

Il va sans dire que les dirigeants des clubs veulent à tout prix bénéficier de la totalité du budget afin de relancer efficacement les compétitions, après deux ans d’interruption. Le ministre Augand se retrouve donc dans une position délicate. D’un côté, il doit gérer les obligations financières de l’OGSSU, de l’autre, il doit prendre en compte les besoins urgents des clubs pour un redémarrage apaisé du National Foot. Les enjeux sont de taille, et la décision qui sera prise pourrait avoir des répercussions majeures sur l’avenir du football national.